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Туркменистан и Иран договорились о продлении рабочих часов КПП Артык-Лотфабад

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13 января 2025 года на таможенном посту «Артык», расположенном на туркмено-иранской границе состоялась третья встреча пограничных ведомств Туркменистана и Ирана, сообщает государственная Таможенная Служба Туркменистана.

От туркменской стороны во встрече приняли участие представители Министерства иностранных дел Туркменистана, таможенной, пограничной и миграционной служб, Агентств автомобильного и железнодорожного транспорта, от иранской стороны  – губернатор города Даргаз,  начальник и сотрудники таможенного поста «Лотфабад», начальник и сотрудники погранзаставы, а также представители Посольства ИРИ в Туркменистане.

Участники встречи обсудили вопросы, касающиеся увеличения пропускной способности и времени работы пунктов пропуска Артык и Лотфабад.

Сотрудничество в области пресечения незаконного перемещения товаров через таможенные границы стало отдельной темой повестки дня. В этой связи рассмотрели вопросы унификации подходов по проведению таможенного контроля в пунктах пропуска.

По результатам встречи принято решение о продлении рабочего времени пунктов пропуска на полтора часа в пилотном режиме с 15 января и увеличить пропускную способность до 300 транспортных средств в день.///nCa, 14 января 2025 г.

 

 

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