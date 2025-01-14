Туркменабатский химический завод наращивает производство и расширяет ассортимент продукции

Туркменабатский химический завод имени С.А. Ниязова является важным производственным объектом, который неуклонно наращивает объемы производства и расширяет ассортимент выпускаемой продукции. В настоящее время завод производит более 30 наименований продукции, включая фосфорные удобрения и серную кислоту. Это единственное в стране предприятие по производству фосфорных удобрений. За прошедший год завод произвел и отгрузил потребителям более 170 тысяч тонн этой важной продукции.

На предприятии уделяется большое внимание соблюдению требований безотходного производства. При производстве суперфосфата аммония, содержащего аммиак, образуются некоторые остатки. Ученые Академии наук Туркменистана провели эксперименты с отходами производства фосфора и разработали способ производства мелиоранта на основе фосфогипса, содержащего серу и азот. Это новое удобрение обогащает почву дефицитными элементами, повышая урожайность сельскохозяйственных культур, особенно на песчаных, бедных почвах. Фермеры, опробовавшие мелиорант, проявляют к нему большой интерес.

На химическом предприятии также налажено производство серной кислоты. Производственный объект мощностью 500 тыс. тонн серной кислоты в год был построен турецкой компанией Rönesans Türkmen Inşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş по проекту японской компании «Mitsui Ingineering & Shipbulding Co., Ltd» и введен в эксплуатацию в 2016 году. Ежегодно установка производит 160–170 тысяч тонн серной кислоты, а в прошлом году объем производства достиг 184,1 тыс. тонн.

Помимо этого, завод выпускает удобрение «оксигумат», которое увеличивает плодородие почв на 20-25 процентов. В прошлом году было произведено и поставлено потребителям 340 тонн этого удобрения.

Производство различных кремов для смазки и покраски обуви также является частью деятельности завода. Маслоэкстракционное предприятие в Туркменабате поставляет сырье для производства парафинового гуталина, который образуется при переработке хлопкового масла и нефтепродуктов.

Частный сектор играет большую роль в расширении ассортимента продукции, выпускаемой химическим предприятием. Так, частное предприятие «Челек», организовав свою работу на базе этого химического предприятия, получило новый продукт, основанный на нескольких сложных технологиях. Этот продукт, называемый «промышленной смешанной жидкостью», используется при бурении в твердых горных породах.

Завод также выпускает более 2 тысяч тонн полиэтиленовой пленки ежегодно для удовлетворения нужд тепличных хозяйств в Лебапском велаяте, общая площадь которых приближается к 300 гектарам.

Таким образом, Туркменабатский химический завод играет важную роль в обеспечении страны разнообразной промышленной продукцией, удобрениями и другими необходимыми материалами. ///nCa, 14 января 2025 г. (по материалам газеты «Туркменистан»)