Ашхабадский ботанический сад: 96 лет исторического пути от питомника до научного центра

Елена Долгова

Исполнилось 96 лет со дня открытия Ашхабадского ботанического сада, который в разное время относился к АНТ, Институту ботаники, ныне к Туркменскому сельскохозяйственному университету им. С.А.Ниязова. Первым шагом к его возникновению стало открытие в 1892 г. на окраине восточной час­ти города Асхабад (Ашхабад) ботанической станции, переименованной вскоре в школу садоводства для выращивания цветочных культур.

Позже, в 1924 г. на этом месте зак­ладывается питомник, на базе которого в 1926 г. открылась Центральная лесокультурная станция, где создавалась коллекция высокодекоративных древесных пород, цветочно-декоративных травянистых и вод­ных растений. 1 октября 1929 г. здесь, на созданной научно-практической площадке в 18,5 га, начал свою историю Ашхабадский ботанический сад, являющийся старейшим в Центральной Азии, уникальным в своём роде, ведь собранная коллекция нехарактерных для здешнего климатического фона растений была интродуцирована с последующей акклиматизацией в условиях резко континентального аридного климата.

В работу по организации сада включились видные ботаники того времени – Александр Иванович Михельсон, большой знаток флоры Закаспийской области, Николай Викентьевич Андросов, ставший первым научным организатором бюро семян и гербария, первооткрывателем новых видов флоры Туркменистана, которые ныне названы его именем. В круг научных интересов учёного входила культура дынь и их сорта, песчаные растения Закаспийской области, отдельно – гребенщик и трагакантовый астрагал. Ведущие учёные – Б.Келлер, М.Культиасов, М.Ильин, И.Линчевский, М.Попов, Б.Федченко, В.Никитин – формировали основные направления работы сада. Первые саженцы для питомника древесных пород и семена цветочных культур были получены из Никитского и Тбилисского ботанических садов.

Планировка участков оазиса, закладка дендропарка на площади 12 га, строительство фондовой оранжереи для тропических и субтропических культур, теплицы и небольшого бассейна для водных растений продолжалось до 1935 г., после чего сотрудники перешли к выполнению новых научных задач.

Накопленный опыт научно-исследовательского и культурно-просветительского учреждения страны по изучению флоры Копетдага и Каракумов стал предпосылкой становления и развития молодой туркменской биологической науки. Свидетельства посадок первых лет работы сада «живы» до сих пор – это великорослые старожилы-туи (биоты восточной, или плосковеточника), посадки которой 1903 года сохранились частью на территории ТСХУ им. С.А.Ниязова, внутри и вблизи современных пределов сада. Особо старейшие и ценные экземпляры древесных пород снабжены табличками с указанием года посадки (гледичия техасская – 1955 г., лагерстремия индийская – 1928 г. и т.д.).

На очередном витке развития площадки коллектив сотрудников Московского ботанического сада вместе с академиком АН СССР Борисом Александровичем Келлером в годы Великой Оте­чественной войны с 1941 по 1945 гг. работали на базе Ашхабадского ботсада. Б.Келлер проводил полевые исследования Копетдага и Каракумов, при его содействии Туркменский филиал АН СССР был трансформирован в Академию наук Туркменистана. Видный учёный Константин Васильевич Блиновский в Ашхабаде нашёл применение своему практическому опыту в подборе пород для использования в озеленении, и данное прикладное направление навсегда стало ключевым профилем сада, как и изучение в природе древесных экзотов и плодовых культур. Дендролог К.Блиновский работал в саду до конца пятидесятых годов прошлого века, участвовал в обработке отдельных видов семитомной монографии «Флора Туркмении».

Коллектив отдела акклиматизации и озеленения – Леонид Камахин, Марфа Молочкова и др. провели первый опыт окультуривания эндемичного камеденосного трагаканта – астрагала подушечного, занимались подбором и испытанием цветочных культур, в том числе тропической канны садовой для использования её в озеленении города.

В конце 1941 г. цветочный фонд сада составлял 500 видов, была воссоздана старая коллекция хризантем и пополнена новыми сортами, в культуру был введён батат (сладкий картофель), который заменил привозной картофель. С травянистыми растениями мировой и местной флоры работали И.Гаевская, Р.Давыдова, Л.Ищенко, Б.Дурдыев, Л.Соболева, С.Абрамова, О.Карандасова и многие другие.

Настоящий расцвет творчества ботанической науки пришёлся на 60–90 годы XX в., когда в руководстве сада были два ботаника – Клыч Мурадович Мурадов и Баки Бердыевич Кербабаев.

Тогда в структуре сада работали три лаборатории: дендрологии, цветоводства и местной флоры, коллекции насчитывали более четырёх тысяч видов, разновидностей, форм и сортов. Только в одной оранжерее было собрано 1100 видов тропических и субтропических растений.

Цветочно-декоративный фонд открытого грунта составлял более 1700 видов, форм и сортов, в том числе луковичных и травянистых многолетников. Вклад в изучение девяти видов встречающегося на территории Туркменистана боярышника внесла Хумаргуль Эсенова, с оранжерейными растениями работала Майя Сеидова, геоботанику и систематику растений развивали Огулсапар Назарова, Пирли Кепбанов, Набат Бабаева, Аннасапар Кичиев, интродукцию новых растений продвигали Кувват Гылычмурадов, Екатерина Курошина.

Розарий, участок ирисов, хризантем долгие годы были гордостью туркменских ботаников и местной достопримечательностью столицы, стимулировали интерес к цветоводству у населения, вызывали восхищение у иностранных туристов, юных туркменистанцев – школьников и студентов.

Сегодня сотрудники сада продолжают научную деятельность по акклиматизации наиболее устойчивых культур к аридному климату для последующего их использования в промышленном озеленении открытого грунта, «зелёных» экзотов для оранжерей и атриумов.

За последнее десятилетие успешно прошли испытания и плодоносят субтропические банан и папайя, разработаны практические рекомендации по агротехнике выращивания видов семейств толстянковых, красивоцветущих луковичных, молочайных, акантовых, проведена интродукция агавовых, пальм в открытом и полузакрытом грунте.///первоначально опубликовано газетой «Нейтральный Туркменистан», 14 января 2025 г. (фото – nCa)