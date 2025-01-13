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ТАПИ в Афганистане: первые километры трубопровода

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Почти три километра участка трубопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия проложены на территории Афганистана, передает TOLONews со ссылкой на представителя Министерства шахт и нефтяной промышленности Афганистана Хомаюн Афгана.

«В настоящее время проект ТАПИ реализуется в соответствии с планом. На сегодняшний день проложено и сварено 2,9 километра трубопровода, а также подготовлено около 3,4 километра трассы», – заявил спикер ведомства.

Строительство газопровода ТАПИ на территории Афганистан по маршруту Серхетабад-Герат было начато в сентября 2024 года. Общая протяженность этого участка может составить 150 км, согласно заявлениям  сделанным генеральным директором компании TAPI Pipeline Company Limited Мухамметмыратом Амановым на туркмено-афганском форуме в марте 2024 года. Свой участок длиной 214 км Туркменистан успешно завершил и подготовил к эксплуатации.

Буквально в первую неделю нового года в Кабуле состоялась встреча  между исполняющим обязанности министра шахт и нефти Афганистана Хидаятуллой Бадри и Амановым. В ходе встречи стороны обсудили последние достижения проекта газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), а также вопросы, связанные с ускорением оставшихся работ по проекту.

Между тем, афганские экономисты давно говорят о потенциальных выгодах ТАПИ для афганской экономики.

«Международные проекты, подобные ТАПИ, могут придать Афганистану глобальную экономическую легитимность и стимулировать иностранные инвестиции, демонстрируя успешную реализацию крупных инициатив», – считает экономический эксперт Мохаммад Асиф Станекзай.

Ожидается, что Афганистан будет получать 400 миллионов долларов в год на транзитных сборах, получая при этом долю от поставок газа.///nCa, 13 января 2025 г.

 

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