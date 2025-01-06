Новости о проекте газопровода ТАПИ: Афганистан и Туркменистан обсуждают ускорение работ

4 января 2025 года в Кабуле состоялась встреча между исполняющим обязанности министра шахт и нефти Афганистана Хидайатуллой Бадри и генеральным директором компании TAPI Pipeline Company Limited Мухамметмурадом Амановым. В ходе встречи стороны обсудили последние достижения проекта газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), а также вопросы, связанные с ускорением оставшихся работ по проекту.

Особое внимание было уделено созданию новых рабочих мест для афганцев, а также повышению квалификации афганских инженеров, участвующих в проекте.

В декабре делегация из Туркменистана ознакомилась с ходом строительных работ на участке Серхетабат–Герат на территории Афганистана. Строительство этого участка началось в сентябре 2024 года и является важным этапом в реализации проекта газопровода ТАПИ.

Продолжение строительства газопровода ТАПИ на участке Серхетабат–Герат, именуемого «Arkadagyň ak ýoly», запланировано в рабочих планах нефтегазового комплекса Туркменистана на 2025 год. Это подчеркивает важность проекта для Туркменистана и его стремление к дальнейшей реализации. ///nCa, 6 января 2025 г.