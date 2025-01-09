Марыйская Государственная Электростанция достигает высоких производственных показателей

В 2024 году Марыйская государственная электростанция (ГЭС), благодаря эффективному и качественному обслуживанию технологического оборудования, выработала более 12 миллиардов 748 миллионов киловатт-часов электроэнергии, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

Основной объем электроэнергии был произведен на комбинированной парогазовой электростанции, которая является крупнейшим энергетическим объектом в Центральной Азии на сегодняшний день. Эта станция, оснащенная четырьмя газовыми и двумя паровыми турбинами, имеет мощность 1574 мегаватт.

Станция была введена в эксплуатацию в сентябре 2018 года. Важную роль в строительстве станции сыграли зарубежные компании, в том числе американская «General Electric». Эта компания является давним партнером Туркменистана в сфере электроэнергетики, начиная с 1998 года, когда она построила первую газотурбинную установку на Бюзмейинской государственной электростанции.

В ближайшее время аналогичная комбинированная станция появится в Балканском велаяте, что значительно укрепит позиции Туркменистана как крупного производителя электроэнергии в Центральной Азии. Ожидается, что спрос на туркменские энергоносители будет расти в связи с экономическим развитием стран Азиатского региона.

Коллектив Марыйской ГЭС насчитывает около 1200 специалистов различных профилей. Среди них специалисты котлотурбинного, электрического цехов, цеха контрольно-измерительных приборов и автоматики, а также наладчики оборудования, химики, сантехники, компьютерщики и газовики.

Использование именно природного газа, отвечающего высоким экологическим стандартам, позволяет станции создавать условия для максимального снижения вредных выбросов в атмосферу, повышая при этом коэффициент полезного действия (КПД).

Стоит отметить, что развитие электроэнергетики в Туркменистане началось еще в 1913 году с ввода в эксплуатацию Гиндукушской гидроэлектростанции на реке Мургаб.///nCa, 9 января 2025 г.