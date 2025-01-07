Торговые дома откроют новые возможности для сотрудничества между Узбекистаном и Пакистаном

В городе Карачи, Пакистан, открылся Торговый дом Узбекистана и Пакистана «UzbekPak International Trading Centre», а также Культурного центра «UzbekPak Cultural Centre», сообщает ИА «Дунё». Открытие состоялось при поддержке Посольства Узбекистана и пакистанской компании Diners Group.

По словам руководителя компании «Diners Group» Сохаила Мотена, торговый дом и культурный центр послужат восстановлению региональной взаимосвязанности между Узбекистаном и Пакистаном, увеличению объемов взаимной торговли и предоставлению необходимой информации для инвесторов.

«Торговые дома, открывающиеся в Карачи и Ташкенте, будут действовать как постоянный выставочный павильон, повышая осведомленность о промышленных товарах двух стран. Мы надеемся, что это значительно увеличит долю взаимной номенклатуры в экспорте и импорте Пакистана и Узбекистана», – сказал Сохаил Мотен.

«Торговый дом сблизит наши народы и национальные экономики. Это создаст основу для эффективной реализации соглашений, достигнутых на высоком уровне, с целью обогащения номенклатуры наших торговых отношений новыми единицами и увеличения товарооборота до 1 миллиарда долларов», – отметил Посол Узбекистана Алишер Тухтаев.

В торговом доме представлены образцы промышленных товаров Узбекистана: текстиль, нити, шерсть и кожа, пластиковые гранулы и сухофрукты.

Помимо Карачи, Узбекистан и Пакистан планируют открыть торговые дома в Ташкенте, Самарканде и Лахоре.

Как показывают контакты между Узбекистаном и Пакистаном на различных уровнях в 2024 году (визит Президента Шавката Мирзиёева в Пакистан, встреча межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству), страны нацелены на расширение сотрудничества в сфере торговли и связуемости. Соглашение о транзитной торговле между Пакистаном и Узбекистаном обеспечивает Узбекистану доступ к портам Пакистана. Кроме того, Трансафганский коридор – железная дорога Термез – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар стоимостью около 5 млрд долларов – в перспективе активизирует торговые связи трех стран – Пакистана, Афганистана и Узбекистана.

В январе-сентябре 2024 года объем товарооборота между Узбекистаном и Пакистаном достиг 311 миллиона долларов США. Это на 22,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.///nCa, 7 января 2025 г.