На севере Туркменистана вывели новые сорта хлопчатника

В Туркменистане продолжается работа по выведению новых сортов хлопчатника. В Дашогузском велаяте в прошлом году проводились производственные испытания нового средневолокнистого сорта хлопчатника «Дашогуз-150», пишет онлайн-газета «Туркменистан: Золотой Век». Этот сорт был выведен Ч. Сейитмурадовым, заведующим Дашогузским велятским отделением селекции и семеноводства хлопчатника Научно-исследовательского института хлопководства Министерства сельского хозяйства Туркменистана.

Сортом «Дашогуз-150» было засеяно два с половиной гектара земли.

По словам разработчика, урожайность сорта «Дашогуз-150» в среднем достигла 35 центнеров с гектара.

Этот новый сорт является продолжением популярной в регионе линейки сортов «Губадаг» и по основным показателям соответствует современным требованиям. Разработчик стремился улучшить параметры по всхожести в местных климатических условиях, повысить болезнеустойчивость, а также улучшить показатели выхода и крепости волокна.

Одновременно с сортом «Дашогуз-150» проводились испытания и другого нового средневолокнистого сорта хлопчатника «Джейхун-16», который также имеет хорошие показатели по основным характеристикам. По результатам поэтапных испытаний будет принято решение о пригодности этих новых сортов к массовому производству.

Дальнейшее развитие хлопководческой отрасли на севере страны планируется за счёт повышения урожайности при более эффективном использовании земельных площадей и водных ресурсов. Стратегия развития отрасли требует создания новых сортов, которые обладают комплексом хозяйственно полезных признаков и адаптированы к условиям произрастания. Местные селекционеры продолжают работу над созданием новых сортов, которые полностью удовлетворят требования местной текстильной промышленности.///nCa, 7 января 2025 г.