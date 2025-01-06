В Туркменистане одобрен новый Национальный план действий по противодействию торговле людьми

В ходе заседания Кабинета министров в пятницу, 3 января, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов одобрил Национальный план действий по противодействию торговле людьми в Туркменистане на 2025–2029 годы. Документ был представлен вице-премьером, министром иностранных дел Рашидом Мередовым.

План включает пять разделов, в которых обозначены намеченные к реализации целевые меры, сроки их выполнения, соответствующие индикаторы, ответственные государственные органы. Предусматривается также наращивание сотрудничества с авторитетными международными организациями и зарубежными странами в данном направлении.

В 2024 году была создана Межведомственная комиссия по противодействию торговле людьми в Туркменистане. В координации с данной Комиссией, совместно с МОМ и УНП ООН подготовлен вышеназванный проект Национального плана действий на 2025–2029 годы.

Как отмечалось, одним из приоритетных векторов внешней политики Туркменистана является сотрудничество с международными организациями в гуманитарной сфере, в частности, по всесторонней защите прав человека и борьбе с современными вызовами в данной области. В стране создана соответствующая законодательная база и претворены в жизнь Национальные планы действий по противодействию торговле людьми на 2016–2018 и 2020–2022 годы.

«Торговля людьми – одна из важных и острых глобальных проблем. Поэтому нашей стране необходимо скоординированно взаимодействовать с мировым сообществом в борьбе и предотвращении торговли людьми», – прокомментировал Президент Бердымухамедов отметив, что в стране осуществляется комплексная работа по обеспечению прав и свобод человека. ///nCa, 6 января 2025 г.