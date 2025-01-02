Примирение охраны природы и туризма – возможности и проблемы в Казахстане

Антон Генза

Согласно последнему отчету Всемирного совета по путешествиям и туризму за 2023 год, на долю туризма приходится более 9% мирового валового внутреннего продукта; в Казахстане – чуть более 3%. Но каковы перспективы казахстанской индустрии туризма и с какими проблемами она сталкивается сегодня?

Казахстан становится все более популярным местом отдыха.

В мае 2024 года Казахстан занимает 52-е место в рейтинге Travel & Development Index (TTDI), поднявшись на 6 позиций по сравнению с 2019 годом. TTDI предоставляет информацию по целому ряду факторов, оказывающих положительное или отрицательное влияние на развитие туристического сектора.

Благодаря подробной разбивке по отдельным секторам экономики и политическим событиям данные позволяют проводить широкое сравнение между исследуемыми странами и их туристической политикой. Таким образом, данные могут быть использованы частными инвесторами для демонстрации конкурентоспособности той или иной страны. Помимо возможностей для туристической индустрии, индекс также выявляет специфические проблемы и области для улучшения, которые, в свою очередь, могут повлиять на перспективное развитие туризма во всем мире.

В случае с Казахстаном стоит отметить, что эта центральноазиатская страна стала значительно более восприимчивой благодаря расширению инфраструктуры, маршрутов полетов и упрощению процесса получения визы с помощью так называемой «электронной визы».

В то же время все еще сохраняется отставание в расширении и строительстве новых транспортных маршрутов, особенно в отдаленные районы. Кроме того, громоздкий процесс получения визы, который также может являться сдерживающим фактором, может быть нейтрализован путем расширения партнерства со странами, предоставляющими безвизовый въезд.

План дальнейшего развития казахстанского туризма

В ответ на ослабление туристической отрасли президент Казахстана Токаев объявил этим летом о пакете мер, направленных на привлечение инвесторов и дальнейшее стимулирование развития сектора. Среди них – обновление железнодорожного транспорта и вокзалов, расширение автомагистралей и увеличение числа недорогих авиарейсов между популярными направлениями.

Охрана природы не должна страдать от туризма, к ней нужно продолжать относиться ответственно. Осознание нетронутой красоты природных заповедников совместимо только с подготовленным сознанием посетителей. Крупные мероприятия, такие как недавно прошедшие Всемирные игры кочевников в Астане, позволили привлечь внимание к особой связи между культурой, традициями и природой на международной арене.

Такие инициативы, как экологическая кампания «Таза», инициированная президентом, призваны способствовать повышению экологической сознательности общества. Три миллиона человек в Казахстане уже приняли участие в акции по уборке территории, стартовавшей в апреле этого года. Однако остается под вопросом, как программа сможет развиваться в ближайшие годы в отдаленных районах за пределами крупных городов и как она может быть адаптирована к реалиям целенаправленного расширения туристической отрасли за счет гостей из-за пределов страны.

О смысле и радости путешествий

В 2003 году Дагмар Шрайбер опубликовала первый и единственный на сегодняшний день путеводитель по Казахстану на немецком языке в издательстве Trescher Verlag. Выпускница философского факультета влюбилась в эту страну во время работы над проектом в 1994 году. Со временем она стала одним из основателей компании «Казахстан Райзен» и начала сопровождать экологически чистые путешествия по среднеазиатской стране.

Сегодня 62-летняя любительница путешествий продолжает выступать за совместимость защиты окружающей среды и путешествий. Эта гармония отражена в ее философии – вместо того чтобы использовать быстрые средства передвижения, такие как автомобили или автобусы, чтобы увидеть как можно больше за кратчайшее время, она считает, что самые красивые места открываются пешком или верхом на лошади, в неспешном темпе.

В интервью «Инфо-Шымкент» в сентябре 2022 года Шрайбер выразила пожелание, «чтобы все шло настолько гармонично, чтобы местные жители чувствовали себя как дома, а не как актеры в этнодеревне; чтобы все могли встретиться на уровне глаз. Я надеюсь, что туризм не разрушит природу и что люди будут разумно планировать будущее».

Некоторое время Шрайбер был консультантом «Информационно-ресурсного центра по экотуризму» (IRZÖ), который занимается популяризацией идеи экотуризма. Основываясь на идее путешествий «по месту жительства», IRZÖ оказывает заинтересованным путешественникам помощь в поиске жилья, ориентированного на природу, и планировании поездок в местные сообщества Казахстана.

Экотуризм в Казахстане

Всемирная туристская организация (ЮНВТО) определяет экотуризм как путешествие в природные зоны с целью ознакомления с природой и традициями с образовательной направленностью. При этом негативное воздействие на окружающую среду должно быть сведено к минимуму, а поддержание природных территорий должно осуществляться целенаправленно. Это включает в себя экономическую составляющую и должно приносить пользу местным сообществам.

В Казахстане два национальных парка «Катон-Карагай» и «Кольсай Колдери» являются популярными местами для посещения любителями природы. В 2022 году местные власти внедрили виртуальные туры, чтобы регулировать поток посетителей. 3D-панорамы и виды с высоты птичьего полета, обеспечиваемые съемками с беспилотников, помогают посетителям погрузиться в заповедники, не выходя из дома – независимо от погоды.

Тем не менее, записи с экрана не заменяют реального посещения этих живописных ландшафтов. «90 процентов посетителей национального парка [на месте] посещают только Нижнее Колсайское озеро и ошибочно обходят стороной среднее и верхнее озера, которые, однако, дают наибольшую нагрузку на психику человека», – отмечает Хамит Ахметов, научный сотрудник национального парка „Колсайские колдеры“. Технология скорее призвана помочь заинтересованным лицам спланировать свое путешествие и привлечь внимание к заповедникам».

Кроме того, эта мера в сотрудничестве с местным населением помогает обогатить впечатления путешественников, предлагая ночевки в юрточных палатках, а также финансирует сохранение местных традиций.

О нетронутой природе и познавательном туризме

История Эльмиры Джумановой является показательным примером того, каким может быть экологически сознательный и ориентированный на будущее туризм. Она возглавляет отдел экологического образования и туризма и часто водит туристические группы по заповедникам на юге Казахстана, в горах западного Тянь-Шаня, где встречаются три уникальных заповедника.

Среди них – заповедник Аксу-Жабаглы, который с 2004 года открыт для туристов в сопровождении гида. Согласно правилам, на территорию заповедника допускается не более 24 туристов в неделю, чтобы заповедник успел восстановиться после антропогенного воздействия. Туристический сезон начинается в июне и продолжается до ноября. Остальная часть года уходит на подготовку и оптимизацию к следующему сезону.

За два десятилетия была создана экологически чистая инфраструктура для туристов, которая имеет потенциал для совершенствования. Однако Джуманова отмечает, что необходимо дальнейшее развитие в области человеческих ресурсов и межчеловеческих связей. Сотрудники могли бы делиться своими знаниями и опытом и таким образом рассказывать о богатой природе Казахстана более широкой аудитории, не живя за счет флоры и фауны.

Об авторе:



Антон Генза изучал Восточную Азию и журналистику в Берлине. Получил степень магистра в области японистики и в настоящее время учится в Немецкой академии журналистики. Он журналист-фрилансер и переводчик из Алматы.