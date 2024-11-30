В Турции прошла серия научно-популярных мероприятий, посвящённых Туркменистану

28-29 ноября 2024 года в Анкаре при участии делегации деятелей науки и образования Туркменистана состоялись ряд научных мероприятий, приуроченных к 300-летнему юбилею Махтумкули Фраги и презентации литературного труда Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова «Анау – культура из глубин тысячелетий» переведённого на турецкий язык.

Так, 28 ноября в здании университета Анкары, Посольством Туркменистана в Турции был организован круглый стол с представителями научной интеллигенции Турции. В рамках встречи известные ученые и литераторы двух стран обсудили огромный вклад творчества великого поэта, философа и мыслителя Махтумкули Фраги в обогащение сокровищницы мировой литературы и понимания ценностей туркменского народа.

29 ноября 2024 года, в штаб-квартире Международной организации ТЮРКСОЙ в Анкаре состоялась презентация книги Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова «Анау – культура из глубин тысячелетий» на турецком языке. Данный литературный труд главы государства посвящён провозглашению древнего города Анау культурной столицей тюркского мира в 2024 году. Это решение, принятое на заседании Постоянного совета ТЮРКСОЙ, свидетельствует о признании весомого вклада туркменского народа в развитие человеческой цивилизации.

В выступлениях подчёркивалось большое значение нового произведения Президента Туркменистана в изучении и широкой популяризации славной истории и богатого национального культурного наследия, которыми наш народ по праву гордится.

Презентация книги Президента на турецком языке вызвала большой интерес среди творческого и научного сообщества Турции, было отдельно отмечена забота государства об богатой истории и культуре Туркменистана.

Также, в этот день в здании Посольства Туркменистана в Турецкой Республике состоялась церемония открытия научно-исследовательского центра имени Махтумкули Фраги.

В мероприятии приняли участие представители различных министерств и ведомств Турции, дипломаты, известные литераторы и общественные деятели, представители туркменской диаспоры, студенческой молодежи и СМИ. Выступившие на торжественной церемонии высоко оценили творческое наследие великого мыслителя, которое является национальным достоянием туркменского народа и неотъемлемой частью сокровищницы мировой культуры.

Также, участники ознакомились с различными научными изданиями, цифровыми аудио собраниями сочинений великого поэта, а также трудами известных ученных тюркского мира, посвященных поэзии Махтумкули Фраги. Стоит отметить, что открытие данного центра призвано дать новый импульс для изучения и популяризации древней и богатой истории туркменского народа.

Кроме того, по завершении церемонии открытия в здании центра, при участии представителей научного сообщества Туркменистана и Турецкой Республики, состоялось первое заседание туркмено-турецкого научно-исследовательского сообщества по изучению творчества Махтумкули Фраги. ///nCa, 30 ноября 2024 г. (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в Турции)