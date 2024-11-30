Китай готов увеличить масштабы торгового и инвестиционного сотрудничества с Туркменистаном, заявил Ван И

30 ноября 2024 года в городе Чэнду состоялась встреча вице-премьера, министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с членом Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, министром иностранных дел Ван И. В ходе встречи стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, подтвердив приверженность укреплению всеобъемлющего стратегического партнерства между странами.

Ван И подчеркнул высокий уровень отношений между Китаем и Туркменистаном, назвав страны “хорошими братьями и хорошими партнерами”.

Он отметил, что под стратегическим руководством глав двух государств китайско-туркменские отношения сохранили устойчивую динамику развития. В прошлом году главы двух государств совместно заявили о повышении уровня китайско-туркменских отношений до всеобъемлющего стратегического партнерства.

Министр иностранных дел Китая призвал к дальнейшей реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне, укреплению взаимной поддержки по вопросам, затрагивающим коренные интересы друг друга, изучению новых идей по расширению всестороннего взаимовыгодного сотрудничества.

В ходе встречи отмечалась необходимость тщательной подготовки ко встрече двухстороннего комитета по сотрудничеству, которая намечена на следующий год.

Ван И выразил готовность Китая к дальнейшему расширению масштабов торгового и инвестиционного сотрудничества с Туркменистаном. Среди перспективных сфер взаимодействия он назвал сельское хозяйство, транскаспийскую логистику, создание центров традиционной китайской медицины и открытие культурных центров.

По словам министра иностранных дел КНР, китайский рынок открыт для Туркменистана. Китай готов наращивать импорт несырьевых товаров из Туркменистана и будет поощрять инвестиционные проекты китайских компаний в стране.

В свою очередь, Рашид Мередов отметил высокий уровень доверия и дружбы между президентом Сердаром Бердымухамедовым и председателем Си Цзиньпином, что придает мощный импульс развитию всеобъемлющего стратегического партнерства.

Он подтвердил готовность Туркменистана активизировать контакты на высоком уровне, использовать потенциал двустороннего комитета по сотрудничеству, укреплять взаимодействие между дипломатическими ведомствами, способствовать взаимовыгодному сотрудничеству в рамках флагманских газоэкспортных проектов между двумя сторонами.

В ходе встречи, собеседники также обменялись мнениями по многосторонним вопросам и договорились продолжать тесное сотрудничество и поддерживать международные инициативы друг друга.

По итогам встречи был подписан Меморандум о сотрудничестве между Министерством иностранных дел Туркменистана и Министерством иностранных дел Китайской Народной Республики на 2025-2026 годы.///nCa, 30 ноября 2024 г. (на основе пресс-релиза МИД КНР)

МИД Туркменистана: Обсуждены приоритетные направления туркмено-китайского сотрудничества

30 ноября 2024 года в городе Чэнду провинции Сычуань (КНР) на полях пятой встречи министров иностранных дел формата «Центральная Азия – Китай» состоялась встреча Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с Министром иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И.

В ходе встречи главы внешнеполитических ведомств с удовлетворением отметили плодотворный характер межгосударственного диалога, выстраиваемого на принципах взаимовыгодного партнерства. Динамичному развитию двусторонних отношений способствуют регулярные контакты на высшем, правительственном и межведомственном уровне. В этой связи стороны обсудили вопросы реализации ранее достигнутых двусторонних договоренностей.

Отмечено, что данная встреча является хорошей возможностью для обмена мнениями по нынешнему состоянию туркмено-китайских дружественных отношений, имеющих всесторонний стратегический характер. Министры подчеркнули, что эффективным механизмом межгосударственного взаимодействия выступает Туркмено-китайский межправительственный комитет по сотрудничеству.

Дипломаты также констатировали продуктивность многостороннего диалога Туркменистана и Китая в рамках международных и региональных структур. Подчеркнута результативность формата «Центральная Азия – Китай». В этом контексте стороны обсудили вопросы подготовки ко второму Саммиту глав государств формата «Центральная Азия – Китай», намеченному к проведению в 2025 году в Астане.

Главы внешнеполитических ведомств отметили эффективное сотрудничество в торгово-экономической сфере, проанализировали ход совместной деятельности в области энергетики, транспортно-коммуникационной взаимосвязанности, культурно-гуманитарном направлении.

По итогам встречи был подписан Меморандум о сотрудничестве между Министерством иностранных дел Туркменистана и Министерством иностранных дел Китайской Народной Республики на 2025-2026 годы.///МИД Туркменистана, 30 ноября 2024 г.