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Страны Центральной Азии приняли Душанбинскую декларацию для продвижения “зеленого” развития и согласованных на международном уровне целей

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Представители стран Центральной Азии сегодня признали настоятельную необходимость регионального сотрудничества в области “зеленого” развития и обязались укреплять сотрудничество в важнейших секторах, включая энергетику, цифровизацию торговли, торговую интеграцию, упрощение процедур торговли, поощрение инвестиций, развитие малого и среднего бизнеса, сотрудничество в области водных ресурсов и инновационные экосистемы.

Душанбинская декларация была принята по итогам Экономического форума и заседания Совета управляющих СПЕКА 2024 года, которые были созваны на этой неделе в Таджикистане при поддержке ЕЭК ООН и Экономической и социальной комиссии Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО).

“СПЕКА должна работать над тем, чтобы стать привлекательным местом для зеленых инвестиций и обеспечения устойчивого роста”, – подчеркнула исполнительный секретарь ЭСКАТО Армида Салсия Алисджахбана в своем вступительном слове.

В этом году Форум был посвящен таким ключевым приоритетам, как борьба с изменением климата, технологии и инновации, а также устойчивый транспорт и энергетика. В нескольких выступлениях делегаты рассказали о том, как изменение климата влияет на экономику и экосистемы региона СПЕКА, включая такие проблемы, как таяние ледников, нехватка воды и усиление загрязнения.

“Риски ненадлежащего преодоления этого кризиса высоки для Центральной Азии – региона с богатым потенциалом, но также хрупкими экосистемами, сложными взаимозависимостями, когда речь заходит о воде и энергии, и высокой степенью уязвимости к последствиям изменения климата”, – сказала Татьяна Молчан, исполнительный секретарь ЕЭК ООН. Она также напомнила о острой необходимости активизации действий и новаторских подходов для достижения Целей устойчивого развития в регионе СПЕКА.

Участники высокого уровня из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана обсудили введение в действие Многопартнерского трастового фонда СПЕКА. Трастовый фонд предоставляет прекрасную возможность для запуска климатических, инновационных и “зеленых” проектов, адаптированных к уникальным потребностям региона.

На этой неделе было также представлено несколько других предложений по расширению программы мероприятий и превращению СПЕКА в эффективную полноценную региональную международную ассоциацию. К ним относятся новые инициативы, такие как Диалог СПЕКА по климату и инновациям, Форум СПЕКА по климатически “умным” городам и Концепция развития СПЕКА до 2030 года.

“Эти предложения отражают нашу приверженность использованию “зеленого” развития в качестве движущей силы региональной интеграции и устойчивого роста. Объединив наши усилия, государства – члены СПЕКА могут добиться ощутимого прогресса в диверсификации экономики, энергетической безопасности и экологической устойчивости”, – поделился Ахлиддин Нуриддинзода, заместитель Министра экономического развития и торговли Республики Таджикистан.

СПЕКА расшифровывается как Специальная программа Организации Объединенных Наций для экономик Центральной Азии, которая направлена на поддержку развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, в их интеграции в мировую экономику и обеспечивает платформу для трансграничного сотрудничества по широкому кругу вопросов, включая достижение целей устойчивого развития. ///ЕЭК ООН, 28 ноября 2024 г.

 

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