Многосторонний диалог и сотрудничество необходимы для решения глобальных проблем, считают участники парламентской конференции ОБСЕ в Ашхабаде

Парламентская ассамблея ОБСЕ и Меджлис (парламент) Туркменистана собрали более 100 участников, включая парламентариев из 18 стран, международных экспертов и спикеров высокого уровня, на 2-ю Ашхабадскую конференцию на тему “Парламентская дипломатия в регионе ОБСЕ: диалог как инструмент наведения мостов к безопасному и мирному будущему”. Состоявшаяся 27-28 ноября в Ашхабаде конференция была посвящена ключевой роли диалога и сотрудничества в решении долгосрочных глобальных проблем.

Двухдневное мероприятие началось с приветственных обращений председателя ПА ОБСЕ Пии Каумы (Финляндия), спикера Меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гульмановой и главы Центра ОБСЕ в Ашхабаде посла Джона Макгрегора.

“Парламентская дипломатия предлагает уникальный способ преодолеть разногласия, восстановить доверие и способствовать взаимопониманию”, – заявила председатель ПА ОБСЕ Пиа Каума. “Как парламентарии, мы находимся в привилегированном положении для проведения диалогов, урегулирования споров и отстаивания политики, которая ставит во главу угла мир, права человека и устойчивое развитие”.

В рамках конференции состоялись три тематических заседания, которые подтвердили ее основную идею: диалог, сотрудничество и многосторонность необходимы для решения глобальных проблем и обеспечения безопасного и мирного будущего для всех. Основываясь на итогах сентябрьского саммита Будущего (ООН) и резолюции ежегодной сессии в Ванкувере о будущих поколениях, конференция была направлена на воплощение глобальных обязательств в действия на национальном и региональном уровнях.

На первой сессии, модератором которой выступил Специальный представитель ПА ОБСЕ по Центральной Азии Фарах Карими (Нидерланды), обсуждалась парламентская дипломатия как жизненно важный инструмент укрепления доверия и развития диалога в условиях растущей геополитической напряженности. Участники и приглашенные эксперты подчеркнули уникальную роль парламентариев в преодолении разногласий и посредничестве в спорах. Обсуждения также были сосредоточены на реализации Пакта Организации Объединенных Наций во имя будущего посредством национальной политики, в которой приоритетное внимание уделяется миру и правам человека.

Вторая сессия, модератором которой выступил Артур Герасымов (Украина), заместитель председателя комитета ПА ОБСЕ по экономике и окружающей среде, была посвящена климатическому кризису, подчеркнув его двойную роль как проблемы окружающей среды и безопасности. В ходе обсуждений были рассмотрены итоги КС-29, на которых подчеркивалась настоятельная необходимость принятия законодательных мер для ускорения перехода на возобновляемые источники энергии и повышения устойчивости к изменению климата. Парламентарии вновь призвали правительства выполнять обязательства по борьбе с изменением климата и защищать благополучие будущих поколений.

Заключительная сессия конференции, которую вела депутат Меджлиса Туркменистана Энеджан Атаева, была посвящена расширению прав и возможностей молодежи и укреплению солидарности между поколениями. На сессии были рассмотрены барьеры, с которыми сталкиваются молодые люди в процессе принятия решений, и их важная роль в защите интересов будущих поколений. Инициативы ОБСЕ в Центральной Азии и Сеть молодых парламентариев ПА ОБСЕ были отмечены как модели, позволяющие молодежи принимать активное участие в управлении и разработке политики.

Выступая на заключительном заседании, председатель Меджлиса Дунягозель Гульманова подчеркнула растущее партнерство между Туркменистаном и ПА ОБСЕ. “Увеличение числа совместных мероприятий между Туркменистаном и ПА ОБСЕ свидетельствует об укреплении этого сотрудничества и подтверждает, что Туркменистан, твердо приверженный принципам нейтралитета, является надежным партнером в укреплении глобального мира и безопасности, а также в продвижении парламентской дипломатии и диалога”, – сказала Гульманова.

Специальный представитель ПА ОБСЕ по Центральной Азии Фарах Карими (Нидерланды) рассказала о результатах конференции, заявив, что эта конференция продемонстрировала преобразующий потенциал парламентской дипломатии в решении насущных глобальных проблем. “В условиях чрезвычайной климатической ситуации, растущей поляризации и угроз международному порядку, основанному на правилах, наши обсуждения подчеркнули важность диалога, сотрудничества и твердой приверженности многосторонности”, – сказала Карими. ///ПА ОБСЕ, 28 ноября 2024 г.