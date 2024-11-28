В Ашхабаде состоялась вторая министерская встреча Группы друзей устойчивого транспорта

27 ноября 2024 года в отеле «Арчабиль» города Ашхабада состоялась вторая министерская встреча Группы друзей устойчивого транспорта, прошедшая в рамках Международной конференции и выставки «Международные транспортно-транзитные коридоры: взаимосвязь и развитие – 2024».

Во встрече приняли участие руководители и представители соответствующих министерств и транспортных ведомств Туркменистана, а также зарубежных стран-членов Группы друзей устойчивого транспорта, международных и региональных организаций, в частности специализированных структур ООН, главы и представители дипломатических миссий стран-участников Группы, эксперты транспортного сектора, а также средства массовой информации.

На открытии встречи выступили: Генеральный директор Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана М.Чакыев, заместитель министра иностранных дел Туркменистана А.Гурбанов, Посол Китайской Народной Республики в Туркменистане Цянь Найчен, региональный директор по Европе и Центральной Азии Управления ООН по координации деятельности в целях развития госпожа Гви-Йоп Сон, заместитель исполнительного секретаря Европейской экономической комиссии ООН Д.Марьясин, а также заместитель Исполнительного секретаря Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) ООН Линь Ян.

В ходе встречи стороны рассмотрели возможности дальнейшего совершенствования деятельности Группы друзей устойчивого транспорта, включая выработку новых эффективных решений в области устойчивого развития транспортных систем на глобальном уровне.

Был рассмотрен вопрос принятия новых стран-членов, выразивших намерение присоединиться к Группе друзей устойчивого транспорта.

Согласно повестке дня заседания, участники обсудили ход реализации задач, заложенных в резолюциях по устойчивому транспорту инициированных Туркменистаном и принятых Генассамблеей Организации Объединённых Наций в 2014, 2015, 2017, 2021 и 2023 годах.

В ходе встречи участники обсудили возможности развития устойчивых транспортных систем на глобальном и региональном уровнях, а также подчеркнули необходимость консолидации усилий в подготовке к Десятилетию ООН по устойчивому транспорту на 2026-2035 годы.

Участники отметили необходимость дальнейшего совершенствования деятельности Группы и сложения усилий по преодолению вызовов в транспортно-логистической сфере, включая способы минимизации региональных и глобальных барьеров в этом секторе, а также продвижение инициатив государств-членов ООН в области развития транспорта.

По итогам второй Министерской встречи Группы друзей устойчивого транспорта была принята Итоговая декларация.///МИД Туркменистана, 27 ноября 2024 г.