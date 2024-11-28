РЦПДЦА, UNOCT, ОБСЕ и Правительство Узбекистана организуют Второе заседание Рабочих групп Регионального экспертного совета по реабилитации и реинтеграции возвращенцев

РЦПДЦА, Управление ООН по борьбе с терроризмом (UNOCT), координатор проектов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Узбекистане и Правительство Узбекистана организовали второе заседание рабочих групп Центральноазиатского регионального экспертного совета по реабилитации и реинтеграции возвращенцев.

Региональное мероприятие, которое состоялось в Ташкенте 27 ноября, собрало более 40 представителей государственных учреждений, организаций гражданского общества и партнерских агентств и организаций из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Региональный экспертный совет, созданный в мае 2024 года, нацелен на консолидацию экспертных знаний в области уголовного преследования, реабилитации и реинтеграции по всей Центральной Азии, а также на предоставление рекомендаций через рабочие группы по подотчетности, психосоциальной поддержке, противодействию распространению информации о терроризме и вовлечению гражданского общества.

Вторая встреча была посвящена программам реабилитации, проводимым гражданским обществом, и изучению того, как в их инициативы могут быть включены гендерные и возрастные аспекты. Участники рассмотрели правовые рамки, которые поддерживают процессы реинтеграции, и определили потребности в наращивании потенциала. У них также была возможность ознакомиться с соответствующим опытом в Юго-Восточной Европе, в частности в Боснии и Герцеговине. ///РЦПДЦА, 28 ноября 2024 г.