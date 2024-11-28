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Президент Туркменистана принял руководителя Парламентской Ассамблеи ОБСЕ

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27 ноября, Президент Сердар Бердымухамедов принял Председателя Парламентской Ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе г-жу Пиа Кауму, прибывшую в Туркменистан для участия во второй Ашхабадской конференции «Парламентская дипломатия в пространстве ОБСЕ: диалог – инструмент установления сотрудничества для благополучного и мирного будущего».

Пиа Каума отметила, что ОБСЕ придаёт огромное значение развитию взаимодействия с нейтральным Туркменистаном, выступающим за упрочение мира и благополучия в регионе и на планете.

Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что независимый Туркменистан, неизменно приверженный правовому статусу постоянного нейтралитета, дважды признанному соответствующими Резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН, последовательно претворяет в жизнь позитивную внешнюю политику. Вместе с тем констатировалось, что Туркменистан в рамках многостороннего сотрудничества придаёт большое значение развитию эффективного взаимодействия с авторитетными международными организациями, в том числе с Парламентской Ассамблеей ОБСЕ.

В продолжение встречи было подчёркнуто, что в настоящее время межпарламентские отношения выступают в качестве одного из важных механизмов в укреплении обоюдного понимания и доверия между странами и народами. Примером тому служит активное участие делегации Меджлиса Туркменистана в сессиях Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, а также в различных семинарах, проводимых под её патронатом.

В рамках обмена мнениями о перспективах сотрудничества подчёркивалась важность координации совместных усилий по таким вопросам, как экономическое развитие, обеспечение надёжного транзита энергоресурсов по различным направлениям, экологическое благополучие и охрана окружающей среды, рациональное использование водных ресурсов.

В завершение встречи Президент Сердар Бердымухамедов подтвердил готовность Туркменистана оказывать содействие в наращивании эффективного взаимодействия в рамках Парламентской Ассамблеи ОБСЕ для решения актуальных задач современности. ///nCa, 28 ноября 2024 г.

 

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