Превращение трудностей, связанных с отсутствием выхода к морю, в возможности

Туркменистан готовится играть стратегическую роль связующего звена между Европой и Азией

Нарине Саакян, постоянный представитель ПРООН в Туркменистане

Почти полмиллиарда человек живут в развивающихся странах Азии, Европы, Африки и Южной Америки, не имеющих выхода к морю. Эти страны зависят от транзитных маршрутов через соседние страны для выхода на мировые рынки и сталкиваются со значительно более высокими торговыми издержками, которые зачастую вдвое превышают издержки стран, имеющих береговую линию. Экономика развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, очень уязвима к внешней геополитической динамике.

Для решения этих проблем ООН в 2014 году приняла “Венскую программу действий” – 10-летний план содействия устойчивому развитию развивающихся стран, не имеющих выхода к морю. Эти партнерства служат людям и учреждениям и направлены на улучшение взаимодействия стран, использование технологий и инноваций для преобразования экономики, более эффективную интеграцию в глобальные торговые системы и инвестирование в устойчивую инфраструктуру и людей, готовых к вызовам завтрашнего дня.

Превращение реалий, связанных с отсутствием выхода к морю, в возможности.

Туркменистан, одна из семи не имеющих выхода к морю стран Центральной Азии и Восточной Европы, граничит с Казахстаном, Узбекистаном, Афганистаном, Ираном и Азербайджаном, а также с Каспийским морем. В условиях, когда четыре соседние страны сами не имеют выхода к морю, а Иран и Афганистан сталкиваются с нестабильной политической динамикой и международными санкциями, положение Туркменистана создает уникальные сложности.

География не упростила ситуацию. Пустыня Каракумы занимает почти 80 процентов территории страны, еще 15 процентов приходится на горы, а пахотных земель остается всего 5 процентов, в основном вблизи речных долин на востоке и юго-востоке. Несмотря на то, что Туркменистан является страной с доходом выше среднего и значительным сектором добычи углеводородов, он уязвим к воздействию глобального потепления. Около 97% воды поступает в страну из-за рубежа, что негативно сказывается на сельском хозяйстве и ирригации. В будущем продолжительные засухи могут еще больше снизить доступность воды.

Несмотря на эти ограничения, Туркменистан позиционирует себя как логистический и транспортный узел, соединяющий Европу и Азию. Он участвует в региональных инициативах, а его позиция постоянного нейтралитета позволяет ему налаживать региональные партнерские отношения и играть стратегическую роль связующего звена между Европой и Азией, уделяя особое внимание надежным транспортным коридорам, которые укрепляют региональную стабильность и способствуют достижению более широких целей устойчивого развития.

Цифровизация и развитие инфраструктуры

ПРООН работает во всех развивающихся странах, не имеющих выхода к морю, помогая людям и странам реализовать свой экономический потенциал, обеспечить развитие человеческого потенциала и устойчивое развитие. В Туркменистане мы работаем над решением некоторых проблем, с которыми сталкиваются развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю. Чтобы помочь Туркменистану справиться с последствиями изменения климата, ПРООН интегрирует меры по управлению климатическими рисками и адаптации к ним в процессы планирования и составления бюджета. ПРООН также оказывает поддержку Туркменистану в сокращении выбросов парниковых газов и усилении мер по смягчению последствий изменения климата. Наша страновая команда поддержала Определяемый на Национальным Уровне Вклад (ОНУВ) Туркменистана и в настоящее время помогает провести национальный анализ, чтобы оценить прогресс и направить разработку более амбициозного проекта ОНУВ 3.0. Мы поддерживаем переход к энергетике, продвигая возобновляемые источники энергии с помощью пилотных инициатив, которые стали отправной точкой для привлечения новых партнеров и средств из Совместного фонда ООН для достижения целей устойчивого развития и Глобального экологического фонда, а также правительства.

Международная торговля является сложной задачей почти для всех развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, и развитие и поддержание надежной инфраструктуры, по-видимому, имеет важное значение для стран, которые хотят преодолеть свои географические реалии. Значительные ресурсы, необходимые для создания и обслуживания инфраструктуры, также обусловлены региональным сотрудничеством. Для стран Центральной Азии эта тема имеет первостепенное значение, особенно потому, что сохраняется значительный разрыв и очевидны различия в качестве и пропускной способности транспортной инфраструктуры. В Туркменистане задача заключается в совершенствовании как автомобильной, так и железнодорожной инфраструктуры, чтобы повысить его роль в качестве транзитного узла между Европой и Азией. Являясь частью Лазуритового коридора, и, возможно, Транскаспийского международного транспортного маршрута, известного как “Средний коридор”, инфраструктура Туркменистана имеет жизненно важное значение для соединения Центральной Азии с Турцией и Европой. Однако логистический потенциал и транспортная инфраструктура страны требуют значительных инвестиций.

Одной инфраструктуры недостаточно для того, чтобы все транзитные коридоры стали по-настоящему устойчивыми и экономически жизнеспособными. Цифровые решения важны для подключения экономики стран к рынкам, существенного снижения стоимости трансграничных транзакций и создания условий для роста бизнеса. Именно поэтому ПРООН в сотрудничестве с ЮНКТАД оказала поддержку таможенным службам Туркменистана в разработке ASYCUDA и систем “единого окна” для импорта и экспорта. Эффективные цифровые системы необходимы для оптимизации трансграничных операций, сокращения задержек и улучшения торговых потоков.

ПРООН также оказывает содействие Туркменистану в подготовке к вступлению во Всемирную торговую организацию (ВТО) и его интеграции в мировую экономику. Приняв стандарты ВТО, Туркменистан смог бы получить более легкий доступ к международным рынкам, что открыло бы путь для экономического роста и диверсификации, но ему еще предстоит пройти долгий путь.

Как и многие другие страны, не имеющие выхода к морю, Туркменистан в значительной степени зависит от узкого спектра экспорта, в первую очередь нефти и газа. Хотя эти ресурсы приносят значительный доход и предоставляют возможность для инвестиций в устойчивую инфраструктуру, инновации, технологии и человеческий капитал, зависимость от углеводородов может сделать экономику уязвимой к колебаниям мирового рынка и усугубить экологическую уязвимость. Для решения проблемы ограниченной диверсификации экспорта ПРООН объединила усилия с Соединенным Королевством в целях изучения потенциала креативной экономики. Поскольку мир постепенно переходит от ископаемого топлива к “зеленой” энергетике, инвестиции в проекты по возобновляемым источникам энергии и диверсификация экономики принесут стране огромную пользу в долгосрочной перспективе.

Развитие партнерских отношений

Успех развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, будет зависеть от укрепления партнерских отношений, направленных как на решение новых, так и существующих проблем. От перехода на экологически чистую энергетику до создания инфраструктуры, соединяющей изолированные регионы, сотрудничество станет основой прогресса. Благодаря прочным партнерским отношениям и приверженности устойчивому росту страны, не имеющие выхода к морю, могут превратить географические ограничения в возможности, прокладывая путь к устойчивости, диверсификации экономики и повышению качества жизни миллионов людей. ///Блог ПРООН, 26 ноября 2024 г.