Ашхабадская конференция ОБСЕ: диалог во имя мира и устойчивого будущего

27 ноября в столице Туркменистана прошел первый день Ашхабадской конференции «Парламентская дипломатия в пространстве ОБСЕ: диалог – инструмент установления сотрудничества для благополучного и мирного будущего». Организаторами мероприятия выступили Меджлис Туркменистана и Парламентская Ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ).

Главной целью конференции стало укрепление регионального диалога и продвижение всеобъемлющего подхода к обеспечению безопасности, прочного и устойчивого мира для будущих поколений.

В конференции приняли участие представители парламентов десятков стран региона ОБСЕ. Среди них были Президент ПА ОБСЕ Пиа Каума, Специальный представитель ПА ОБСЕ по Центральной Азии Фарах Карими, видные общественные и политические деятели, парламентарии Австрии, Германии, Дании, Италии, Кипра, Норвегии, Польши, Румынии, Франции, Хорватии, Швеции, Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана и Украины. Также в форуме приняли участие Председатель и депутаты Меджлиса Туркменистана, представители столичных вузов и СМИ.

Представительный состав участников конференции свидетельствует о растущем интересе к Туркменистану и признании международным сообществом роли нейтралитета страны как важного фактора обеспечения безопасности, стабильности и глобального устойчивого развития.

Парламентская дипломатия как инструмент мира

Участники конференции подчеркнули важность многопланового и конструктивного диалога для достижения мира и устойчивого будущего. Парламентская дипломатия, по мнению участников, играет ключевую роль в восстановлении доверия и взаимопонимания между странами.

В условиях региональной напряженности парламентарии, избранные своими народами, имеют преимущество в налаживании связей и укреплении доверия между странами. Они могут способствовать продвижению политики мира, прав человека и устойчивого развития.

Посол Джон Макгрегор, глава Центра ОБСЕ в Ашхабаде, акцентировав внимание на то, что мировая практика доказывает возможность решения любого разногласия только через диалог, отметил особую значимость парламентской дипломатии в развитии диалога. Также он подчеркнул, что усилия и позитивные инициативы Туркменистана в данном направлении являются образцовыми для государств мира.

Он отметил: «Диалог может быть достигнут в различных формах и целях. Однако, диалог способен предотвратить или избавиться от многочисленных разногласий. Там, где он прекращается, к сожалению, появляется разногласие. Все те разногласия, которые возникали, Организация по Безопасности и Сотрудничеству в Европе предотвратила в своей практике благодаря диалогу», и этим подчеркнул, что диалог является самым надёжным инструментом в обеспечении мира и безопасности.

Центральноазиатский регион: пример успешного диалога

Президент ПА ОБСЕ Пиа Каума привела Центральноазиатский регион в качестве примера того, как диалог и сотрудничество приносят положительные результаты.

Пиа Каума отметила: «Мы являемся ответственными за создание благополучного будущего. И поэтому парламентарии должны законодательно укрепить переход на возобновляемые источники энергии, защиту окружающей среды от вредных выбросов. Они должны принимать законы, ориентированные на обеспечение устойчивого будущего и солидарности поколений».

Отметив, что Центральная Азия занимает важную роль в мировом пространстве в качестве крупного культурно, исторически и экономически важного региона, а данная конференция подтверждает, что Центральная Азия является ценным примером того, как диалог и сотрудничество могут дать значимые результаты, Пиа Каума призвала к активному участию в обсуждении будущих шагов для создания прочного нерушимого партнёрства.

Специальный представитель ПА ОБСЕ по Центральной Азии Фарах Карими отметила, что страны-члены ОБСЕ приняли на себя обязательства укреплять сотрудничество в целях обеспечения безопасности и стабильности. Сегодня мы также фокусируемся на продвижении глобальной инициативы – Пакта во имя будущего, принятого в сентябре этого года на Саммите будущего в рамках высокой недели 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Цели этого Пакта требуют активизации сотрудничества, согласованных решений и восстановления доверия к многосторонности и друг другу. Принимая законы, мы можем решать различные вопросы, чтобы построить устойчивое будущее, сказала дипломат.

Роль нейтралитета Туркменистана

Участники конференции высоко оценили роль нейтралитета Туркменистана как важного фактора обеспечения безопасности, стабильности и устойчивого развития региона и мира в целом.

Председатель Меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гулманова подчеркнула, что Туркменистан, руководствуясь статусом нейтралитета, демонстрирует приверженность поддержанию мира и безопасности, укреплению международного сотрудничества. Она отметила, что созданная по инициативе Туркменистана Группа друзей нейтралитета служит платформой для продвижения, в том числе и парламентского сотрудничества, нахождения решений через диалог и обмен мнениями. Выдвигаемые страной конструктивные предложения по решению актуальных вопросов глобальной и региональной повестки, активному продвижению дипломатии доверия и взаимоуважения, стали значимым вкладом в общие усилия по развитию международного диалога.

Позитивный нейтралитет Туркменистана вносит большой вклад в построение мира и играет важную роль для решения в регионе трансграничных вызовов, – подчеркнул Дмитрий Шлапаченко, Постоянный координатор ООН в Туркменистане. По инициативе Туркменистана проведено немало мероприятий на очень высоком уровне.

Бригитта Бреннер, постоянный наблюдатель Межпарламентского союза ООН и других международных организаций в Вене, напомнила, что в мае прошлого года в Ашхабаде прошла Международная конференция «Роль нейтральных государств в укреплении безопасности, стабильности и диалога в регионе ОБСЕ». Состоявшаяся дискуссия была содержательной и отразила признание парламентариями нейтралитета для развития конструктивного диалога.

Тематические сессии

Сегодня конференция продолжит работу тематических сессиях: «Противодействие негативным воздействиям и последствиям изменения климата с целью обеспечения благополучия будущих поколений», «Обеспечение равных возможностей: роль солидарности молодёжи и будущих поколений в строительстве светлого будущего». ///nCa, 28 ноября 2024 г. (по материалам газеты «Нейтральный Туркменистан»)