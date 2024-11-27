Туркменистан принял участие в сессии Генассамблеи Международного бюро выставок в Париже

26 ноября 2024 года в г.Париже состоялась 175-я сессия Генеральной Ассамблеи Международного бюро выставок (МБВ), сообщает Посольство Туркменистана во Франции.

В сессии приняли участие Посол, Постоянный представитель Туркменистана при МБВ, господин Максат Чарыев, Председатель Торгово-промышленной палаты Туркменистана Мерген Гурдов, а также представитель Министерства торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана.

На открытии сессии была утверждена повестка дня, включающая доклады Административного и бюджетного комитета, Исполнительного комитета, Правового комитета, а также Комитета по информации и коммуникациям МБВ. В рамках повестки были заслушаны отчеты делегаций о ходе подготовки к предстоящим международным выставкам.

Далее делегация Японии представила отчет о ходе подготовки к Международной выставке Экспо 2025 в Осаке-Кансай, делегация Саудовской Аравии – отчет по Экспо 2030 в Эр-Рияде, делегация Республики Сербия – отчет по Экспо 2027 в Белграде, делегация Японии – отчет по Международной садоводческой выставке 2027 года в Иокогаме, а делегация Италии – о Миланской выставке Триеннале 2025.

В ходе сессии состоялась краткая встреча делегации Туркменистана с Генеральным секретарем Международного бюро выставок, Димитрием Керкентзесом. В рамках беседы были обсуждены двусторонние отношения в контексте членства Туркменистана в Административно-бюджетном комитете организации.

Представители Туркменистана подтвердили приверженность нашей страны дальнейшему развитию отношений и плодотворному сотрудничеству с Международным бюро выставок. Также был обсужден вопрос о подготовке к проведению следующего заседания Административно-бюджетного комитета МБВ в г.Ашхабаде, запланированного на первую половину 2025 года.

Керкентзес поблагодарил туркменскую сторону за ее стремление к укреплению сотрудничества и выразил готовность секретариата МБВ к продолжению плодотворной совместной работы. ///nCa, 27 ноября 2024 г.