В Ашхабаде завершился двухдневный тренинг «Введение в вопросы гендерного равенства» для специалистов по туберкулезу

11-12 ноября 2024 г. в здании ООН в г. Ашхабаде был проведён двухдневный тренинг «Введение в вопросы гендерного равенства» для руководителей ТБ учреждений и ведущих специалистов Национального общества Красного Полумесяца Туркменистана. В тренинге, основанном на недавно разработанном учебном курсе ПРООН в Туркменистане «Всесторонний учет гендерной проблематики», приняли участие 15 человек.

Целью тренинга было ознакомление участников с концепциями, связанными с гендерным равенством, включая гендерные нормы, гендерные стереотипы и предрассудки, а также стратегии достижения гендерного равенства и учёта гендерной проблематики, международные обязательства и национальные механизмы достижения гендерного равенства, гендерные данные и гендерный анализ.

Данный курс – это первый шаг на пути расширения знаний ТБ специалистов по гендерным аспектам для того, чтобы они учитывали потребности женщин и мужчин во время планирования или оказания услуг по туберкулёзу./// ПРООН в Туркменистане