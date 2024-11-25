Туркменистан принимает Дни европейской культуры с увлекательными мероприятиями и выступлениями

Ашхабад, 24 ноября 2024 г. – 18 ноября в Ашхабаде начались Дни европейской культуры. Мероприятия организованы Представительством Европейского Союза в Туркменистане в сотрудничестве с Министерством культуры Туркменистана, государствами-членами Европейского Союза, включая Посольство Германии в Туркменистане, Посольство Франции в Туркменистане и Французский институт в Туркменистане.

С 18 по 22 ноября трио Антонио Флинта провело мастер-классы для музыкантов, студентов и преподавателей музыкальных вузов Ашхабада, а также для широкой общественности. Эти занятия предоставили участникам ценные знания о джазе, от основ гармонии, ритма, мелодии и импровизации до нюансов исполнения, вдохновив на новое восприятие этого музыкального жанра.

22 ноября 2024 года посольство Германии в Туркменистане провело особый гала-концерт в Национальном музыкально-драматическом театре Туркменистана имени Махтумкули. На концерте выступили лучшие немецкие музыканты самого высокого уровня. Знаменитый квартет Кленке представил разнообразную программу, к которой присоединились сопрано Нарине Эгиян, известная своими выступлениями в оперных театрах по всему миру, и фаготист Альф Мозер из знаменитого Берлинского государственного оркестра. Концерт познакомил публику с немецкими музыкальными традициями, которые славятся своей глубиной, разнообразием и художественным качеством.

Джазовый концерт итальянского трио Антонио Флинта, состоявшийся 24 ноября 2024 года в драматическом театре имени Махтумкули в Ашхабаде, стал кульминацией первой недели Недель культуры Европейского Союза в Туркменистане. Изюминкой вечера стала их коллаборация со студентами и преподавателями Туркменской национальной консерватории и Музыкального училища Туркменистана, в котором туркменские национальные мелодии соединились с джазом. Это сотрудничество подчеркнуло силу музыки в объединении культур, ознаменовав яркое и достойное завершение первой недели культурного обмена и праздника искусства.

В своем вступительном слове на концерте Ее Превосходительство Г-жа Беата Пекса, посол Европейского Союза в Туркменистане, подчеркнула следующее: «Это событие демонстрирует прочную культурную связь между Европейским Союзом и Туркменистаном. Вместе мы создали традицию обмена и празднования нашего разнообразного наследия через музыку, искусство и культурный обмен». ///Представительство ЕС в Туркменистане, 25 ноября 2024 г.