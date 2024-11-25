Туркменистан на конференции «Пекин+30»: достижения и планы в области гендерного равенства

С 19 по 21 ноября 2024 года в Бангкоке (Таиланд) состоялась Азиатско-Тихоокеанская министерская Конференция «Пекин+30» по обзору Пекинской декларации от сентября 1995 года. Форум был организован под эгидой Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) совместно со структурой «ООН-Женщины» в рамках подготовки к 30-й годовщине 4-й Всемирной конференции по положению женщин, которая будет отмечаться в 2025 году.

В мероприятии приняли участие более 1200 делегатов из правительств, гражданского общества и молодежных групп, частного сектора и научных кругов, чтобы обсудить прогресс и приоритетные действия в поддержку гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин.

Туркменистан на конференции представляла делегация, в состав которой вошли:

Огульдженнет Бердилиева, председатель Центрального совета Союза женщин Туркменистана

Шемшат Атаджанова, Начальник отдела демократии и международных отношений Института государства, права и демократии Туркменистана

Шемшат Сетдарова, главный специалист Центрального совета Союза женщин Туркменистана

Ислам Сахедов, второй секретарь Посольства Туркменистана в Малайзии

В ходе конференции были представлены обзоры 140 государств-членов и региональных объединений о достигнутых успехах и проблемах в реализации Пекинской декларации и Платформы действий. Туркменистан поделился своим опытом и планами в области гендерного равенства.

Огульдженнет Бердилиева подчеркнула, что Туркменистан придает большое значение обеспечению подлинного равноправия женщин и повышению их роли во всех сферах жизни. Она отметила высокий уровень представительства женщин в структурах государственной власти: 32 женщины из 125 депутатов Парламента Туркменистана (26%)

Спикер парламента, заместители Председателя Кабинета Министров, Омбудсмен, Постоянный представитель Туркменистана при ООН и Ответственный секретарь Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО – женщины

Бердилиева также рассказала о «Национальном плане действий по гендерному равенству в Туркменистане на 2021-2025 годы», который определяет стратегические цели по обеспечению гендерного равенства. Успехи Туркменистана в этой области получили международное признание: страна была избрана в состав Исполнительного Совета Структуры ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин на 2022–2024 годы.

Шемшат Атаджанова приняла участие в круглом столе по теме: “Устойчивые стратегии реагирования на насилие в отношении женщин и девочек и его предотвращения в эпоху неопределенности”

Она отметила о том, что в Туркменистане проведено обследование о распространенности насилия в отношении женщин «Здоровье и положение женщины в семье в Туркменистане», которое представляет собой первый национальный опыт сбора данных и анализа проблемы домашнего насилия в отношении женщин.

По результатам обследования разработана Дорожная карта с конкретными действиями. На данный момент уже:

Разработаны Стандартные операционные процедуры для медицинского, социального и правоохранительного секторов по поддержке женщин, пострадавших от насилия в семье

Осуществляется работа по дальнейшему совершенствованию системы межведомственного реагирования с конечной целью – обеспечить хорошо налаженную практику по оказанию качественных и комплексных услуг женщинам, подвергшимся гендерному насилию.

Запущены Служба по поддержке семей в пяти регионах и г. Ашхабад, с предоставлением услуг горячей линии, психологического консультирования и социального сопровождения.

изучается международный опыт применения программ по работе с мужчинами, применяющими насилие в семье

В сотрудничестве с общественными организациями проведено пилотирование специализированных социальных услуг по поддержке женщин, пострадавших от насилия в семье.

Шемшат Сетдарова на круглом столе на тему: “Содействие расширению экономических прав и возможностей женщин посредством занятости, достойного труда, социальной защиты и предпринимательства” поделилась примерами реализации задач Пекинской декларации в сфере экономических прав и возможностей женщин.

Так, Союз женщин Туркменистана проводит курсы и тренинги, обучающие женщин навыкам управления, финансовому планированию и маркетингу, — всем тем умениям, которые позволят им создавать и успешно развивать свои предприятия.

Кроме того, в этом году начнется новая инициатива по поддержке предпринимательниц в сельской местности, где женщины смогут получать консультации по открытию и ведению бизнеса, а также использовать микрокредитные программы.

По словам Сетдаровой, в Туркменистане разрабатывается программа по развитию агротуризма в сельских регионах. Это направление важно для создания устойчивых рабочих мест для женщин. Поддержка женщин в агротуризме откроет для них новые перспективы, поскольку они смогут заниматься организацией туров, принимать гостей и делиться уникальной культурой и традициями Туркменистана.

В рамках расширенной программы Союз женщин Туркменистана готовятся к запуску учебные центры, которые будут помогать женщинам получать образование в области управления, бухгалтерии, маркетинга и других востребованных навыков.

Сетдарова также подчеркнула важность социальной защиты и условий труда для женщин. Туркменистан принял ряд законодательных мер, направленных на улучшение условий труда и обеспечение равной оплаты труда для женщин и мужчин.

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На конференции также был представлен новый отчет «Определение новых путей достижения гендерного равенства и расширения прав и возможностей: Региональный доклад Азиатско‑Тихоокеанского региона по обзору “Пекин+30″». В отчете освещаются предстоящие задачи, а также перспективные стратегии и решения в шести тематических областях: сокращение бедности и развитие человеческого капитала; общее процветание и достойная работа; свобода от гендерного насилия; значимое участие и гендерно-чувствительное управление; мирные и справедливые общества; а также гендер и окружающая среда.

В докладе также подчеркиваются три основных действия по укреплению основы для ускорения прогресса в области гендерного равенства во всех секторах, включая преобразование гендерных норм, укрепление сбора и использования гендерных данных, а также содействие гендерно-ориентированным инвестициям и межсекторальным партнерствам.

Пекинская декларация и Платформа действий были приняты на 4-й Всемирной конференции по положению женщин и одобрены Генеральной Ассамблеей ООН (резолюция 50/42) в 1995 году.

Пекинская декларация и Платформа действий 1995 года — это стратегическая программа расширения прав и возможностей женщин. На сегодняшний день она остается самой полной глобальной рамочной программой и концептуальным планом действий, являясь ориентиром и источником вдохновения в деле эффективной реализации гендерного равенства и прав человека в отношении женщин и девушек во всем мире.///nCa, 25 ноября 2024 г.