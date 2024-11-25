Цифровая трансформация в Туркменистане: от стратегии к действию

Авторы: Гулялек Волмамедова, Адити Сони, Лазарь Поп Иванов

Почему цифровая трансформация является для нас приоритетом и почему мы считаем, что процесс создания Portfolio Sketch может стать хорошей отправной точкой для системного изучения этой области?

Цифровая трансформация является ключевым направлением для ПРООН в Туркменистане, поскольку мы осознаем ее потенциал для таких секторов, как управление, образование и здравоохранение. Однако прошлые усилия часто были разрозненными, с изолированными проектами, не имеющими единой стратегии. Для решения этой проблемы мы приняли Эскиз портфеля цифровой трансформации (Digital Transformation Portfolio Sketch), инструмент, совместно разработанный командой инноваций ПРООН и Главным цифровым офисом (CDO). Этот инструмент позволил нам составить карту цифровой экосистемы Туркменистана, определить основные потребности и стратегические точки входа, что позволит нам создать согласованный портфель проектов, соответствующий национальным приоритетам. Приняв системный подход, мы стремимся выйти за рамки разрозненных усилий и создать синергию между цифровыми инициативами, обеспечивая более устойчивую, результативную и скоординированную цифровую трансформацию по всей стране.

Сотрудничество с внутренними и внешними партнерами

С июня по сентябрь 2024 года страновой офис ПРООН в Туркменистане приступил к процессу разработки эскиза портфеля цифровой трансформации, чтобы раскрыть наиболее острые проблемы развития страны в секторах здравоохранения, управления и охраны окружающей среды. Этот структурированный процесс предоставил достаточно времени для мозгового штурма, сотрудничества и уточнения идей как с внутренними, так и с внешними заинтересованными сторонами. Участники были отобраны для обеспечения широкого спектра экспертных знаний. Команды странового офиса в Туркменистане, обладающие глубокими знаниями местных потребностей в области здравоохранения, управления и охраны окружающей среды, сыграли центральную роль в формировании основных направлений. Команда по инновациям IRH предоставила критически важный опыт в области цифровой трансформации, а такие специалисты, как Андреас Павелке, Адити Сони, Аншуман Мрутунджая и Яера Чунг, руководили процессом. Кроме того, команда главного цифрового офиса внесла свой стратегический вклад в цифровые платформы, обеспечив использование новейших цифровых инструментов для эффективного сотрудничества. Такой инклюзивный подход, сочетающий внутренний опыт с внешними консультациями, позволил команде обсудить и решить многомерные проблемы развития в Туркменистане с помощью комплексного стратегического подхода и мышления, основанного на обучении и сотрудничестве.

Уроки процесса подготовки эскиза цифровой трансформации: переосмысление цифровизации в Туркменистане

Процесс предоставил ценную информацию о потребностях страны в цифровой трансформации, выделив ключевые проблемы, такие как низкий уровень цифровой грамотности, разрозненность услуг электронного правительства и недостаточная цифровая инфраструктура, особенно в сельской местности.

Команда также обнаружила разницу между цифровизацией и цифровой трансформацией, признав, что настоящая трансформация требует системных изменений, а не только внедрения технологий. Картографируя и консультируясь с заинтересованными сторонами и расставляя приоритеты потребностей, команда ПРООН узнала, что укрепление цифровой грамотности, содействие инновациям через государственно-частное партнерство и улучшение цифровых навыков имеют решающее значение для стимулирования экономического и социального развития страны. Этот процесс переопределил роль команды в поддержке цифрового будущего Туркменистана, подчеркнув целостный, многосторонний подход, который согласуется с национальными стратегиями и способствует инклюзивному, устойчивому росту.

Связь с будущими проектами ПРООН

Этот процесс значительно улучшит работу ПРООН в Туркменистане, помогая перейти от индивидуальных усилий по цифровизации к более целостному, основанному на портфеле подходу к цифровой трансформации. Выходя за рамки отдельных проектов, команда теперь сосредоточится на разработке комплексной стратегии, которая объединяет многочисленные инициативы вокруг общего намерения. Уроки по различным темам, таким как услуги электронного правительства, цифровая грамотность и государственно-частное партнерство, будут способствовать будущим инициативам, особенно в этих областях, адаптированных к контексту страны. Кроме того, полученные знания о вовлечении сообщества и развитии цифровых навыков укрепят проекты цифровых социальных инноваций, такие как программы цифрового здравоохранения и образования. В конечном итоге результаты этого процесса помогут ПРООН адаптировать свои усилия по цифровой трансформации к местным контекстам, обеспечивая более эффективные, устойчивые и регионально значимые решения, которые способствуют долгосрочному развитию и инклюзивному росту, а также большему вовлечению сообщества.

Заключение и следующие шаги: укрепление цифровой стратегии и наращивание внутреннего потенциала

Процесс разработки портфеля цифровой трансформации в Туркменистане стал преобразующим путешествием для странового офиса ПРООН не только за счет улучшения понимания потребностей страны в цифровой трансформации, но и за счет предоставления инструментов для перехода от отдельных решений и проектов к взаимосвязанному портфелю таким образом заложена основа для уточнения цифровой стратегии странового офиса ПРООН в Туркменистане.

Следующие шаги будут сосредоточены на обеспечении того, чтобы эти выводы были воплощены в действия. Во-первых, мы проведем внутренние консультации и консультации с заинтересованными сторонами и согласуем стратегическое направление работы по цифровой трансформации. После этого мы определим ключевых заинтересованных сторон, включая государственные структуры, частный сектор и гражданское общество, для создания совместных партнерств.

Мы также подготовим презентацию, чтобы донести до заинтересованных сторон начальные исследования, отправные точки для сотрудничества и приоритетные области, обеспечивая общее понимание и поддержку. При наличии необходимых партнерских отношений мы продолжим применять портфельный подход ПРООН для интеграции отдельных инициатив в целостную стратегию, согласованную с национальными целями и направленную на устойчивый инклюзивный рост. Мы продолжим инвестировать в такие процессы, как Программа цифровой подготовки (DFP), для повышения потенциала наших сотрудников, а также работать в качестве странового офиса в направлении дальнейшего развития потенциала как государственных заинтересованных сторон, так и местных сообществ, снабжая их навыками и знаниями, необходимыми для продвижения и поддержания цифровой трансформации.

Процесс подготовки Digital Sketch расширил внутренний потенциал команды ПРООН, снабдив персонал более глубоким пониманием портфельного мышления, системной динамики и сложностей цифровой трансформации. Этот усиленный внутренний потенциал будет поддерживать цифровую повестку дня Туркменистана. Уроки, извлеченные из процесса Digital Sketch, продолжат направлять разработку будущих цифровых стратегий, способствуя формированию культуры инноваций и адаптивности в ПРООН. В конечном итоге, этот процесс позволил команде использовать более проактивный, комплексный и информированный подход к цифровой трансформации, позиционируя ПРООН как ключевого фактора устойчивого развития посредством цифровых инноваций. ///Блог ПРООН Туркменистан, 22 ноября 2024 г.