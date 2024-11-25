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SCAFFOLD: Новая методика обучения для педагогов Туркменистана

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В Институте телекоммуникаций и информатики Туркменистана прошёл учебный семинар по методике обучения под названием SCAFFOLD для 100 преподавателей высших, средних и начальных профессиональных учебных заведений, средних общеобразовательных школ Туркменистана, сообщает Министерство образования Туркменистана.

Мероприятие было организовано Министерством образования и представительством Европейского Союза в Туркменистане в рамках регионального проекта «Диалог и действия для талантливой молодёжи в Центральной Азии» (DARYA) Европейского Образовательного Фонда (ЕФО).

Семинар был приурочен к визиту в Ашхабад эксперта-координатора по Центральной Азии Европейского Образовательного Фонда (EFO) К.И. Хемшмайера и члена методологической команды SCAFFOLD проекта DARYA, международного эксперта Р. Тураева-Хунен в Туркменистане. В данном проекте участвовали специалисты Министерства образования Туркменистана, Национального института образования Туркменистана и представительства Европейского Союза в Туркменистане.

SCAFFOLD представляет собой колоду из 102 карт, позволяющих педагогам разрабатывать и проводить учебные мероприятия комплексно, от планирования до оценки. Этот инструмент разработан Европейским фондом образования (ЕФО) и Объединенным исследовательским центром Европейской комиссии (JRC). Он помогает педагогам определять и группировать результаты обучения в соответствии с учебными целями, имеющимися ресурсами, учебным пространством и продолжительностью.///nCa, 25 ноября 2024 г.

 

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