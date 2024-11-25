Российские железные дороги готовы создать передвижной медицинский комплекс для Туркменистана

“РЖД-Медицина” выразила готовность обсудить создание передвижного консультативно-диагностического поезда для Туркменистана. Об этом сообщает ТАСС.

Предложение поступило после того, как представители “РЖД-Медицина” посетили Ашхабад в рамках программы “Миссия Добро”. Сотрудники сети “РЖД-Медицина” проводят в столице Туркменистана лекции, представляют возможности и достижения российской медицины.

В ходе визита туркменские врачи проявили особый интерес к российскому проекту “Святой Пантелеймон” – передвижному медицинскому комплексу на базе поезда.

Иван Иванов, советник по международной деятельности “РЖД-Медицина”, отметил, что туркменские коллеги из Министерства здравоохранения впечатлены проектом “Святой Пантелеймон”. Стороны обсудили возможность создания подобного поезда для Туркменистана.

“Святой Пантелеймон” – уникальный проект, разработанный и построенный “с нуля” совместно с Трансмашхолдингом. В поезде используется исключительно российское оборудование.

Передвижной медицинский комплекс “Святой Пантелеймон” был запущен в августе 2024 года. Он предназначен для медицинского обслуживания жителей труднодоступных и отдаленных районов, где нет стационарных больниц и лабораторий.

Медицинский поезд состоит из вагона функциональной диагностики; вагона-лаборатории; хирургического вагона; вагона лучевой диагностики; вагона-регистратуры с аптечным киоском; вагона-ординаторской, оснащенного видеосвязью для онлайн-консультаций и экстренных врачебных консилиумов. ///nCa, 25 ноября 2024 г.