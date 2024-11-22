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В Ашхабаде состоится III Международная конференция и выставка «Международные транспортно-транзитные коридоры: взаимосвязь и развитие – 2024» в честь Всемирного дня устойчивого транспорта

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Ашхабад, Туркменистан, готовится к проведению 3-й Международной конференции и выставки «Международные транспортные и транзитные коридоры: взаимосвязь и развитие – 2024» (ITTC-2024), которая состоится 26-27 ноября в честь Всемирного дня устойчивого транспорта.

Это значимое мероприятие, организованное Агентством транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана в партнерстве с ХО «Белли», соберет более 600 делегатов из 40 стран, включая высокопоставленных представителей, экспертов отрасли и международные организации для содействия глобальному партнерству в сфере транспорта и логистики.

Всемирный день устойчивого транспорта, признанный ООН, подчеркивает важность устойчивого транспорта как основы для экономического роста, социальной стабильности и экологической ответственности. Туркменистан, являясь важным связующим звеном в сетях транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг, продемонстрирует свои достижения и приверженность международной транзитной и устойчивой взаимосвязанности, подтверждая свою решимость к устойчивому развитию и экологически чистой инфраструктуре.

Ключевые моменты и цели ITTC-2024:

Сессии и обсуждения: Конференция охватит обсуждения о важной роли Туркменистана в международных коридорах, включая инновационные инфраструктурные проекты, такие как ТАПИ, Транскаспийский маршрут и высокоскоростные автомагистрали. Сессии будут посвящены интеграции зеленых технологий, цифровой трансформации и мультимодальному транспорту для поддержки экологически чистой логистики и повышения взаимосвязанности.

Международное участие и партнерства: В мероприятии примут участие высокопоставленные должностные лица, международные организации, такие как ООН, ОБСЕ, Всемирный банк, и лидеры отрасли, содействуя диалогу по вопросам устойчивых транспортных стратегий и инвестиций в сектор. В рамках ITTC-2024 пройдет также Министерская встреча Группы друзей устойчивого транспорта, которую возглавят Туркменистан и Китай, чтобы подчеркнуть совместные усилия по достижению целей ООН в области устойчивого транспорта.

Кампания ООН по безопасности на дорогах: Под руководством специального посланника ООН по безопасности дорожного движения Жана Тодта ITTC-2024 поддержит инициативу ООН «Безопасные дороги для всех», подчеркивая безопасность дорожного движения как основу устойчивого развития. В преддверии 4-й Глобальной конференции министров по безопасности дорожного движения в Марракеше (февраль 2025 года) данная кампания будет содействовать безопасной и инклюзивной транспортной инфраструктуре.

Специализированная выставка: На интерактивной выставке будут представлены новейшие устойчивые транспортные технологии, цифровые инновации и лучшие мировые практики. Участники и общественность смогут познакомиться с передовыми решениями для транспортного и логистического секторов.

Программа ITTC-2024 направлена на развитие стратегических партнерств, повышение осведомленности общественности об устойчивом транспорте и создание итоговой декларации с рекомендациями по устойчивым и инклюзивным транспортным системам. Туркменистан приглашает мировых участников внести свой вклад в это значимое событие, укрепляя международное сотрудничество и продвигая устойчивые транзитные решения в различных регионах. ///официальный вебсайт ITTC (https://ittc-turkmenistan.com/ru )

 

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