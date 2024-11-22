Круглый стол на COP29 рассмотрел перспективы цифровизации Среднего коридора

Круглый стол на уровне министров, состоявшийся на КС-29 20 ноября 2024 года, был направлен на укрепление регионального сотрудничества в целях содействия устойчивому развитию и цифровизации, функциональной совместимости и борьбе с изменением климата в рамках Среднего коридора, соединяющего Европу и Азию через Каспийское море.

В мероприятии, организованном совместно ЕЭК ООН, Экономической и Социальной комиссией Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) и Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики, приняли участие министры, ответственные за транспорт, высокопоставленные должностные лица из региона и стран за его пределами, а также главы международных организаций.

Выступая на открытии круглого стола, министр цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики Рашад Набиев подчеркнул важность цифровизации в построении безопасной, надежной и экологически чистой глобальной транспортной системы. “Азербайджан стремится к интеграции цифровых решений по всему Среднему коридору для повышения экологической устойчивости, сокращения времени транзита и снижения выбросов парниковых газов”, – сказал министр Набиев.

«Создание устойчивых и цифровых транспортных коридоров играет решающую роль в достижении целей Парижского соглашения путем сокращения выбросов углекислого газа за счет более эффективных транспортных и торговых потоков, использования альтернативных источников энергии и интеллектуальных транспортных решений, а также интеграции нескольких видов транспорта, которые являются более устойчивыми и жизнестойкими, чем использование только автомобильного транспорта», – отметила Армида Алисджабана, исполнительный секретарь ЭСКАТО.

«Цифровые коридоры необходимы для построения устойчивых сетей, которые повышают эффективность, оптимизируют операции и, в конечном счете, создают более экологичные цепочки поставок. Средний коридор, соединяющий Европу и Азию через Каспийское море, является одним из стратегических маршрутов с огромным потенциалом для устойчивого и цифрового развития. Приложив целенаправленные усилия, мы сможем превратить коридор в полностью оцифрованный и согласованный маршрут, сократив затраты и повысив предсказуемость и прозрачность для всех заинтересованных сторон», – подчеркнула исполнительный секретарь ЕЭК ООН Татьяна Молчан.

Участники обсудили успешные практики, связанные с развитием зеленой, устойчивой транспортной инфраструктуры, примеры использования интеллектуальных транспортных систем для повышения энергоэффективности. Они также обменялись мнениями о влиянии инновационных технологий на сокращение выбросов углекислого газа при грузовых перевозках, а также о потенциальной роли автоматизации и искусственного интеллекта в обеспечении устойчивого транспортного сообщения.

Они рассмотрели влияние цифровизации транспортных коридоров на цифровизацию рабочей силы, развитие человеческих ресурсов и возможности для создания экологически чистых рабочих мест.

По итогам круглого стола участники приняли коммюнике, в котором отражена их коллективная приверженность продвижению процесса устойчивого развития и цифровой трансформации в регионе.

В рамках Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА) ЕЭК ООН тесно сотрудничает с региональными заинтересованными сторонами в целях продвижения цифровизации Среднего коридора. С этой целью в прошлом году главы государств и правительств стран-участниц СПЕКА утвердили Дорожную карту по цифровизации мультимодального обмена данными и документами вдоль Транскаспийского транспортного коридора для обеспечения бесперебойного обмена данными в режиме реального времени и повышения эффективности перевозок с использованием цифровых стандартов ООН и правовых инструментов в государствах-участниках СПЕКА к 2027 году. ///ЕЭК ООН, 20 ноября 2024 г.