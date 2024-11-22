Alibaba проводит реструктуризацию на фоне развития электронной коммерции

Alibaba Group вносит существенные изменения в структуру своего бизнеса, объединяя все свои платформы электронной коммерции в единое подразделение под названием Alibaba Ecommerce Business Group. Эта новая группа объединяет как внутренние китайские платформы электронной коммерции, Taobao и Tmall Group, так и международные платформы электронной коммерции, в том числе AliExpress, Alibaba.com и Xianyu.

● Компания впервые интегрирует свои внутренние и международные платформы электронной коммерции.

● Генеральный директор Alibaba Эдди Ву (Eddie Wu) заявил, что индустрия электронной коммерции, как в Китае, так и во всем мире, вступает в новую эру, когда возможности глобальной цепочки поставок и обслуживания потребителей будут иметь решающее значение для будущей конкурентоспособности.

Лидерство и аргументация

Цзян Фань, нынешний генеральный директор Alibaba International Digital Commerce Group, возглавит новую бизнес-группу Alibaba по электронной коммерции и будет подчиняться генеральному директору Alibaba Group Эдди Ву. Эта реструктуризация произошла через 20 месяцев после того, как Alibaba разделилась на шесть отдельных подразделений, что стало крупнейшим изменением за ее 25-летнюю историю.

Alibaba сталкивается с растущей конкуренцией со стороны таких конкурентов, как Pinduoduo, Temu, Douyin и TikTok.

Alibaba уделяет особое внимание искусственному интеллекту

Недавние квартальные отчеты Alibaba показывают, что ее предложения в области искусственного интеллекта (ИИ) стимулируют рост как розничного, так и облачного бизнеса.

● Продавцы на Taobao и Tmall все чаще используют маркетинговый инструмент Alibaba Quanzhantui, основанный на искусственном интеллекте, что приводит к ожидаемому увеличению расходов на маркетинг на платформе.

● Группа Alibaba Cloud Intelligence Group также продемонстрировала ускоренный рост выручки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом продажи ее общедоступных облачных продуктов выросли на двузначные цифры, что частично обусловлено расширением внедрения продуктов, связанных с искусственным интеллектом.

● Компания также запустила поисковую систему на базе искусственного интеллекта для поиска поставщиков В2В по всему миру, позволяющую компаниям находить оптовые товары с помощью текстовых или графических подсказок. Этот новый продукт упрощает международные закупки для малого и среднего бизнеса и повышает эффективность транзакций на платформе.

Недавние усилия Alibaba по набору персонала, в частности, нацеленные на привлечение талантов из компаний Кремниевой долины, еще раз демонстрируют ее приверженность развитию возможностей искусственного интеллекта. /// nCa, 22 ноября 2024 г.