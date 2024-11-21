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В Туркменистане проходит выставка Made in Uzbekistan

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20 ноября в городе Туркменабад состоялось торжественное открытие выставки Made in Uzbekistan, организованной в рамках Второго туркмено-узбекского межрегионального форума, сообщает агентство UzDaily.uz

На церемонии открытия присутствовали заместитель председателя Торгово-промышленной палаты Узбекистана Дилшод Расулов, председатель Торгово-промышленной палаты Туркменистана Мерген Гурдов, а также руководители министерств и ведомств, представители деловых кругов двух стран.

Экспозиция охватывает широкий спектр отраслей, включая сельское хозяйство, строительство, туризм, автомобильную, химическую, фармацевтическую, нефтегазовую, текстильную, шелковую, кожевенно-обувную и пищевую промышленности.

В рамках выставки состоялись следующие мероприятия:

• двусторонние встречи представителей частных компаний и предпринимателей двух стран
• круглый стол на тему «Развитие сотрудничества в торговле: создание благоприятных условий и поддержка бизнеса»
• круглый стол на тему «Сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере: обмен опытом в сфере культуры, сотрудничество в области науки и образования, возможности развития туристической отрасли».
///nCa, 21 ноября 2024 г.

 

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