Туркменская делегация посетила Минск для изучения опыта работы клубов и кафедр ЮНЕСКО

Делегация из Туркменистана, состоящая из представителей Секретариата Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО и руководителей клубов и кафедр ЮНЕСКО при высших учебных заведениях, посетила Минск с целью изучения опыта работы аналогичных структур в Беларуси, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

Целью визита было ознакомление с деятельностью белорусских клубов и кафедр ЮНЕСКО, а также обмен опытом и обсуждение перспектив сотрудничества.

В состав делегации вошли представители различных учебных заведений Туркменистана, включая Туркменский национальный институт мировых языков имени Довлетмаммета Азади, Туркменский государственный университет имени Махтумкули, Государственный медицинский университет Туркменистана имени Мырата Гаррыева и Международную академию коневодства имени Аба Аннаева.

Программа визита включала посещение музеев, знакомство с историей и культурой Беларуси, а также встречи с представителями Ассоциации Клубов ЮНЕСКО Республики Беларусь, Секретариата Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО Беларуси, Министерства образования Республики Беларусь и Посольства Туркменистана в Республике Беларусь.

В ходе встреч обсуждались вопросы патриотического воспитания молодежи, важности образования и развития лидерских качеств.

Туркменская делегация поделилась опытом работы клубов ЮНЕСКО в Туркменистане.

Так, руководитель клуба «Ахалтекинские кони – послы мира» Гунча Шамурадова рассказала не только о деятельности клуба, но и о Международной академии коневодства имени Аба Аннаева.

Особое внимание было уделено сотрудничеству между вузами Туркменистана и Беларуси.

В Минском государственном лингвистическом университете состоялась встреча, на которой обсуждались направления подготовки специалистов, современные методики преподавания и перспективы обмена научными исследованиями. Туркменские специалисты презентовали научно-методический электронный журнал под названием «Вопросы филологии», который охватывает такую тематическую направленность, как языкознание, литературоведение, методика преподавания и педагогика, а также научное творчество студентов и преподавателей.

Программа визита включала участие в заседании «круглого стола», прошедшем непосредственно на вузовской кафедре ЮНЕСКО на тему «Мир и толерантность через изучение языков и гражданское образование». Туркменская сторона представила видеопрезентацию о деятельности кафедры ЮНЕСКО «Культурное наследие: от прошлого к будущему» в Туркменском государственном университете имени Махтумкули, а также рассказала о работе кафедры ЮНЕСКО по повышению экологического образования и воспитания молодежи в Туркменском государственном педагогическом институте имени Сейитназара Сейди.

Было предложено наладить сотрудничество между специальной кафедрой ЮНЕСКО по повышению экологического образования и воспитания молодёжи страны, которая работает при Туркменском государственном педагогическом институте имени Сейитназара Сейди, с Международным экологическим институтом имени Сахарова Белорусского государственного университета для расширения сотрудничества в области экологических проектов и научных исследований.

Визит туркменской делегации в Минск стал важным шагом в развитии сотрудничества между Туркменистаном и Беларусью в сфере образования, науки и культуры.///nCa, 20 ноября 2024 г.