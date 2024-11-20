Стамбул — Идеальное Место для Отдыха на Выходных

Стамбул, один из наиболее завораживающих городов мира, отличается удивительной историей, особой кухней, яркой сферой культуры и искусства, а также множеством возможностей шопинга. Самый знаменитый мегаполис Турции, он остается ключевым туристическим направлением для отличных поездок выходного дня.

СУББОТА

08.00-10.00: лучше всего начать день с традиционного турецкого завтрака

Идеальное начало дня – это обильный, сытный и вкусный турецкий завтрак. Скорее всего, вы удивитесь тому, что вам принесут, когда закажете завтрак в одном из кафе Стамбула, многие из которых тоже отличаются потрясающим видом на Босфор. Если вы еще не пробовали традиционный турецкий завтрак, вот список того, что вас ждет: разнообразные сыры, вкуснейшие оливки и маслины из Мраморноморского и Эгейского регионов; болгарский перец и зелень; а также мед, домашние варенья и каймак (топленые сливки). Не упустите возможность попробовать менемен – блюдо из яиц, болгарского перца и помидоров, без которого невозможно представить себе завтрак. Разумеется, не обходится он и без множества калачей симитов, теплого хлеба и свежезаваренного чая, разлитого в стаканы-тюльпаны.

10.00-14.00: Исторический полуостров – музей под открытым небом в самом сердце города

После завтрака можно прогуляться по Историческому полуострову с его величественными памятниками архитектуры разных эпох. В число главных шедевров этого музея под открытым небом входят грандиозная и невероятно красивая Айя-София, впечатляющая Голубая мечеть, таинственная Цистерна Базилика, а также дворец Топкапы, где жили османские султаны, и разместившийся в его саду Стамбульский археологический музей. Поблизости также расположено несколько старинных заведений, где можно пообедать, в частности попробовав знаменитые фрикадельки Султанахмет.

14.00-16.00: Гранд-базар, на протяжении веков радующий посетителей покупками

После обеда в районе Султанахмет нужно пройти совсем чуть-чуть, чтобы оказаться на суетливом Гранд-базаре. Похожий на сокровищницу, он увлечет вас головокружительным выбором ковров, керамики, изразцов, ювелирных изделий и многого другого!

16.00-18.00: встречаем чудесный закат у Босфора

Пришло время сесть на трамвай до района Эминеню и направиться на Египетский базар. На этом крытом рынке царят яркие цвета и прекрасные ароматы различных продуктов (например, сухофруктов и лукума), а также лекарственных растений и специй. От Египетского базара остается пройти пять минут до паромных причалов, чтобы совершить прогулку по Босфору. Как правило, отплытие происходит каждый час, но экскурсии различаются по длительности. Короткий вариант (около полутора часов) позволит вам полюбоваться с воды обеими частями Стамбула в свете заката. Перед такой прогулкой можно перекусить рыбным сэндвичем, купленным с одной из исторических лодок, стоящих на пристани.

19:30-22:30: время восхитительной турецкой кухни

После прогулки по Босфору завершите свой первый стамбульский день изысканным ужином в одном из ресторанов, удостоенных звезд Michelin. Поразительная гастрономическая панорама Стамбула наполнена творениями смелых шеф-поваров, не боящихся экспериментов, но верных традициям. Наслаждайтесь незабываемым угощением и прекрасным турецким вином.

ВОСКРЕСЕНЬЕ

10.00-14.00: проведите воскресенье по-стамбульски

Второй день можно начать прямо как настоящий стамбулец: с завтрака из хрустящих симитов с белым сыром и чаем в одном из переулков Каракея. Затем неспешно пройдитесь по этому району, знаменитому своими богемными кафе и художественными галереями. Дороги Каракея приведут вас к Галатапорту Стамбула – обновленной портовой территории, превратившейся в настоящий центр притяжения. Вы можете выпить кофе в этом модном месте, где вдоль побережья расположились элитные рестораны, кафе, магазины и Стамбул Модерн – первый в Турции музей современного искусства. Пятиэтажное здание Стамбул Модерн, созданное знаменитым архитектором Ренцо Пьяно, впечатляет не меньше разместившихся здесь экспонатов. Далее можно заглянуть в находящийся рядом Стамбульский музей живописи и скульптуры, где выставлены работы лучших мастеров Турции.

14.00-18.30: нас зовет район Таксим, самое сердце города

Исторический Тюнель, первый в Турции и второй в мире подземный фуникулер, соединяет Каракей с улицей Истикляль. Сойдя с поезда, пройдите по извилистой улице, чтобы подняться на один из самых знаковых символов Стамбула, Галатскую башню, откуда историческая часть города видна как на ладони. Вернувшись на Истикляль, вы можете пройтись здесь пешком или проехать на красном ретро-трамвае. Вас ждут величественные здания, торговые ряды, большие и малые магазины, художественные галереи, букинистические лавки, знаменитые церкви (в особенности Церковь Святого Антония Падуанского) и многое другое… Во время прогулки по Стамбулу, известному своей уличной едой, вы уловите ароматы вкуснейших местных блюд, в том числе жареных каштанов, кукурузы на гриле, фаршированных или жареных мидий, кокореча и других аппетитных закусок.

19.00-23.30: развлекаемся в стамбульском стиле

Прогулка по улице Истикляль завершается на площади Таксим, у одного из дворцов искусства – впечатляющего Культурного центра имени Ататюрка (AKM). Грандиозный оперный зал AKM вмещает свыше двух тысяч человек, приходящих на постановки и концерты мирового уровня. После спектакля можно вернуться на улицу Истикляль и завершить вечер в одной из местных прославленных таверн, где подают мезе, рыбу и ракы. ///nCa, 20 ноября 2024 г. (в сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане)