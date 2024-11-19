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Россия проведет в Туркменистане исследование по оценке популяционного иммунитета

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В Туркменистан прибыла группа специалистов из Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера (Санкт-Петербург) под руководством академика РАН Арега Тотоляна, пишет газета «Нейтральный Туркменистан».

Визит организован в рамках меморандума о сотрудничестве между Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана и Роспотребнадзором Российской Федерации.

В первый день пребывания российских экспертов состоялось подписание двустороннего договора о сотрудничестве и организации исследования по оценке популяционного иммунитета населения страны к актуальным инфекциям (кори, краснухи, паротита, дифтерии, вирусным гепатитам). Подобное исследование будет проводиться впервые в Туркменистане. Профинансирует проект российская сторона.

Популяционный иммунитет, также известный как коллективный иммунитет, является косвенной защитой от инфекционных заболеваний, возникающей благодаря иммунизации населения. Достижение высокого уровня популяционного иммунитета, особенно для «вакциноуправляемых» инфекций, является важным фактором в борьбе с распространением болезней.

Исследование популяционного иммунитета в Туркменистане будет включать сбор лабораторных материалов, а также бесплатное тестирование серологическими методами на актуальные инфекции: корь, краснуху, паротит, дифтерию, вирусные гепатиты (А, B, С, D, Е). Методика проведения данной сероэпидемиологической оценки популяционного иммунитета составлена на основании рекомендаций ВОЗ и международных стандартов.

Результаты исследования позволят получить актуальную информацию о состоянии иммунитета населения и будут использованы для прогнозирования эпидемиологической ситуации и планирования мер профилактики, включая совершенствование программ вакцинации.

По словам профессора Тотоляна, данные исследования важны для принятия управленческих решений и практической работы Санитарно-эпидемиологической службы. Аналогичные исследования популяционного иммунитета были проведены в Беларуси, Таджикистане, Армении, Кыргызстане и Сербии.

Подписанное долгосрочное соглашение между Туркменистаном и Россией рассчитано на пять лет и предусматривает сотрудничество в области подготовки кадров, реализации научных проектов и обмена опытом.

Национальная программа иммунизации в Туркменистане предусматривает вакцинацию против вирусного гепатита В, туберкулёза, полиомиелита, дифтерии, коклюша, столбняка, кори, паротита, краснухи, Hib-инфекции, вируса папилломы человека, пневмококка, ротавирусной инфекции и вирусного гепатита А. Вакцины, закупаемые за счет государственного бюджета, сертифицированы Всемирной организацией здравоохранения. ///nCa, 19 ноября 2024 г.

 

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