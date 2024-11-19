Прикаспийские страны объединяются для решения проблемы снижения уровня Каспийского моря

На 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) официальные лица прикаспийских стран встретились в национальном павильоне Азербайджана, чтобы обсудить проблему снижения уровня Каспийского моря в условиях изменения климата.

Встреча, организованная Министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана и Секретариатом Рамочной конвенции «Об охране морской окружающей среды Каспийского моря», собрала представителей Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана. Также на встрече присутствовали исполнительный директор Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) Ингер Андерсен и представители других международных организаций.

Заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева подчеркнула важность регионального сотрудничества для решения проблемы. Она отметила, что снижение уровня Каспийского моря в последние годы, вызванное изменением климата, представляет серьезную угрозу для экосистемы этого уникального водоема. Тагиева призвала к совместным усилиям экспертов прикаспийских стран для всестороннего изучения проблемы и разработки адаптационных мер.

Ингер Андерсен представила доклад «Колебания уровня Каспийского моря и изменения климата», подготовленный совместно Министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана и ЮНЕП. В своем выступлении она назвала Каспийское море регионом, имеющим экологическое, экономическое и культурное значение, выходящее далеко за его пределы.

Андерсен подчеркнула, что Каспийское море, крупнейший замкнутый водоем на Земле, сталкивается с тройной угрозой: изменение климата, утрата биоразнообразия, загрязнение.

По ее словам, к концу столетия уровень воды в Каспийском море может упасть на 18 метров. Такое снижение уровня воды приведет к уничтожению экосистем, поставит под угрозу средства к существованию людей и нанесет ущерб продовольственной безопасности всего региона.

Андерсен предупредила, что без принятия срочных мер, включая глобальные действия по сокращению выбросов парниковых газов, к середине века около пяти миллионов человек могут быть вынуждены покинуть Каспийский бассейн.

В качестве примера последствий снижения уровня Каспия Андерсен привела упадок рыболовства, засоление почв, угрожающее сельскому хозяйству, и каспийского тюленя, который находится на грани вымирания.

Однако Андерсен также отметила, что ситуация с Каспийским морем — это не только история упадка, но и история возможностей. Она призвала страны объединиться для защиты водоема и видов, которые он поддерживает.

Андерсен выделила три ключевых приоритета для решения проблемы:

необходимость научного подхода к разработке мер реагирования – Надежные модели мониторинга и прогнозирования необходимы для понимания и управления факторами изменения уровня воды.

укрепление регионального сотрудничества – Благодаря трансграничному сотрудничеству можно разработать комплексные решения, которые защищают экосистемы, поддерживают средства к существованию и способствуют справедливому экономическому росту.

неотложные и амбициозные действия

Всемирный банк (ВБ) также выразил готовность поддержать прикаспийские страны в смягчении негативных последствий снижения уровня Каспийского моря.

Региональный директор ВБ по Южному Кавказу Роланда Прайс заявила, что снижение уровня моря уже оказывает негативное влияние на экономику прибрежных стран. Например, некоторые суда могут быть загружены только на 50% от своей вместимости, а часть портовой инфраструктуры стала непригодной для использования.

Прайс считает, что ключевым моментом для региона является создание механизма мониторинга, который позволит странам Каспийского моря предпринимать промежуточные действия для смягчения и адаптации к уровням воды в этом водном бассейне.

ВБ и ЮНЕП работают над новым проектом, направленным на укрепление потенциала прикаспийских стран по сохранению биоразнообразия Каспийского моря

“Обзор проекта по Каспийскому морю, который, как ожидается, будет одобрен в июле 2025 года, направлен на оказание помощи странам в управлении загрязнением и улучшении сохранения биоразнообразия. Это будет достигнуто путем укрепления потенциала трех стран-участниц – Азербайджана, Казахстана и Туркменистана”, – цитирует слова Прайс агентство Интерфакс .

По ее словам, проект поддержит три страны в разработке новых протоколов и методов мониторинга загрязнения, а также в определении новых прибрежных морских охраняемых территорий.

В рамках встречи была принята декларация прикаспийских государств об укреплении сотрудничества по мерам реагирования на снижение уровня воды в Каспийском море. ///nCa, 19 ноября 2024 г. (фото – Azertag)