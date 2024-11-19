Газопровод Центральная Азия – Китай: 500+ млрд кубометров чистого топлива и миллионы тонн сокращенных выбросов

За более чем 14 лет по газопроводу Китай-Центральная Азия в Китай было поставлено более 500 млрд кубометров природного газа, сообщили китайские сми со ссылкой на компанию West Pipeline Company китайской корпорации PipeChina,.

Ключевым пунктом газовой магистрали является газокомпрессорная станция Хоргос. Именно эта ГКС служит первой точкой входа центральноазиатского газа в Китай, а также “головной станцией” и “сердцем” всей внутренней системы газопроводов Запад-Восток в КНР.

С момента ввода в эксплуатацию в 2009 году компрессорная станция Хоргос безопасно и стабильно работает более 5000 дней, суммарно перекачав более 500 млрд кубометров центральноазиатского природного газа.

ГКС «Хоргос» обладает самыми высокими операционными показателями в Азии. Рабочее давление в газопроводе составляет 12 мегапаскалей, что позволяет ежесекундно перекачивать более 2000 кубометров природного газа каждую секунду. Максимально за сутки станция перекачивает 160 млн кубометров газа.

522,5 млрд кубометров природного газа, транспортированные из Центральной Азии в Китай, эквивалентны 696 млн тонн стандартного угля, что позволило сократить выбросы углекислого газа на 731 млн тонн, выбросы диоксида серы – на 25 млн тонн диоксида серы, пыли – на 379 млн тонн и оксидов азота – на 6,27 млн тонн.

Компрессорная станция Хоргос также содействует зеленому и низкоуглеродному развитию. На станции был реализован первый в Китае проект по выработке электроэнергии за счет использования остаточного тепла газовых компрессоров, работающих на природном газе, что позволило впервые достичь нулевых прямых выбросов для крупных газотранспортных станций, работающих на газовых компрессорах. Этот генератор ежегодно вырабатывает более 65 млн киловатт-часов электроэнергии.

От первой компрессорной станции, природный газ по трубопроводу Центральная Азия – Китай в течение 84 часов преодолевает путь в 1833 км на восток, проходит через центральную часть Узбекистана, южную часть Казахстана и через китайский пограничный пункт Хоргос входит на территорию Китая, попадает во вторую и третью линии газопровода Запад-Восток. Газопровод проектной мощностью 60 млрд кубометров газа в год был введен в эксплуатацию в декабре 2009 года.

Газопровод Китай-Центральная Азия обеспечил газом более 500 млн жителей в 27 регионах провинциального уровня и Специальном административном районе Сянган.///nCa, 19 ноября 2024 г.