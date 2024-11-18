Встреча дорожников СНГ: новый этап сотрудничества в развитии инфраструктуры

15 ноября 2024 года в отеле «Арчабиль» состоялось 48-е заседание Межправительственного совета дорожников Содружества Независимых Государств (СНГ). Это знаковое мероприятие собрало ведущих экспертов, инженеров и представителей государственных органов, чтобы обсудить вопросы, связанные с развитием автомобильных дорог, использованием современных технологий, материалов и оборудования. В рамках заседания, состоящего из одной сессии и разделенного на две части, участники смогли обменяться идеями и укрепить региональное сотрудничество в области дорожного строительства.

На встрече обсуждались такие вопросы как внедрение инновационных решений и развитие безопасной, устойчивой и эффективной дорожной инфраструктуры. СНГ демонстрирует стремление к модернизации транспортной сети, а обсуждение актуальных технологий и оборудования подтвердило готовность стран-участниц работать над совместными проектами, способствующими решению общих задач.

В ходе заседания выступили ключевые спикеры, которые поделились своим видением и подчеркнули важность межгосударственного взаимодействия.

Директор государственного предприятия «БелдорНИИ» из Беларуси Виталий Пилатов отметил ключевую роль сотрудничества между странами СНГ для повышения стандартов дорожного строительства. Он подчеркнул, что обмен опытом и техническими знаниями позволяет реализовывать более безопасные и устойчивые проекты.

Исполнительный директор «UneedUs Group» из Казахстана Нажот Холиков акцентировал внимание на важности инноваций и передачи технологий. По его словам, внедрение цифровых инструментов и передовых материалов в дорожное строительство возможно только через региональное партнерство.

Заместитель генерального директора по научной работе НИПИИ «Ленметрогипротранс» из России Михаил Лебедев говорил о важности совместных исследований и разработок. Он подчеркнул, что через трансграничные проекты страны СНГ могут объединить усилия для создания новых инженерных решений, которые помогут справиться с вызовами дорожной инфраструктуры.

Директор по внешнеэкономическим связям компании «ТОЧИНВЕСТ» Алексей Ананьев подчеркнул стратегическое значение экономического взаимодействия между странами СНГ. Совместные проекты, по его словам, позволяют рационально использовать ресурсы, обмениваться лучшими практиками и обеспечивать устойчивое развитие транспортной сети.

Исполняющий обязанности директора словацкой компании «Betamont» Ростислав Бабица отметил значимость международного обмена передовыми технологиями. Он подчеркнул, что благодаря взаимной поддержке страны СНГ могут повысить качество дорожных сетей, сделать их более безопасными и адаптированными к современным требованиям.

Среди основных тем обсуждения выделялись: применение устойчивых и экологичных материалов, цифровизация дорожного строительства с применением ИИ, ГИС и BIM-технологий, автоматизация и внедрение точного оборудования, а также укрепление трансграничного сотрудничества.

Заседание подтвердило важность совместных усилий и обмена знаниями для достижения общих целей. Благодаря инновационным подходам и устойчивому развитию, страны СНГ прокладывают путь к созданию современной дорожной инфраструктуры, которая отвечает требованиям времени и способствует укреплению региональной связи. ///nCa, 18 ноября 2024 г. (Материал предоставлен Turkmen Energy Forum)