В Ашхабаде состоялось 41-е заседание Постоянного совета министров культуры стран ТЮРКСОЙ

16 ноября 2024 года в столице Туркменистана Ашхабаде под председательством координатора ТЮРКСОЙ, министра культуры Туркменистана Атагельды Шамурадова состоялось 41-е заседание Постоянного совета ТЮРКСОЙ, на котором были приняты решения о совместных задачах.

В заседании приняли участие министр культуры Узбекистана Озодбек Назарбеков, министр культуры Туркменистана Атагельды Шамурадов, председатель Комитета по культуре и информации Министерства культуры и информации Казахстана Кумис Сеитова, заместитель министра культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана Гульбара Абдыкаликова, заместитель министра культуры и туризма Турции д-р Сердар Чам и генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев.

Кроме того, на заседании присутствовала делегация Актау в составе представителей акимата, департамента культуры и мажилиса Мангистауской области.

В ходе заседания состоялся обмен мнениями по проектам, направленным на дальнейшее развитие культурного сотрудничества между государствами-членами. Были обсуждены планы мероприятий, посвященных назначению Актау культурной столицей тюркского мира в 2025 году, продвижение общего культурного наследия тюркского мира и вопросы устойчивого сотрудничества.

По предложению Министерства культуры и туризма Турецкой Республики Постоянный совет министров культуры ТЮРКСОЙ объявил 2026 год «Годом Зия Гёкалльпа» в связи со 150-летием со дня рождения известного турецкого мыслителя и писателя Зия Гёкальпа. Это решение направлено на популяризацию культурного и интеллектуального наследия тюркского мира и передачу этого наследия будущим поколениям. В рамках Года Зия Гёкальпа планируется проведение различных памятных мероприятий, выставок, симпозиумов и культурных программ по всему тюркскому миру. Раев назвал Зия Гёкальп был пионером идей, укрепляющих общую идентичность тюркского мира.

Постоянный совет министров культуры рассмотрел все поступившие от государств-членов рекомендации и предложения и с их учётом утвердил Программу деятельности ТЮРКСОЙ на предстоящий 2025 год.

Новое видение и молодежный саммит ТЮРКСОЙ

Выступая на заседании Постоянного совета ТЮРКСОЙ, генеральный секретарь Султан Раев заявил, что организацию теперь называют «Новый ТЮРКСОЙ» и призвал беречь и развивать общие традиции и язык. Он также отметил, что самая ценная сокровищница – общая культура тюркских стран – сталкивается с глобальными угрозами. Раев подчеркнул, что сохранение и распространение тюркского языка является одним из основных приоритетов организации.

Заявив, что будущее ТЮРКСОЙ формируют молодые люди, Султан Раев сообщил, что за последние два года число молодых людей, участвующих в мероприятиях, увеличилось в четыре раза. В связи с этим он объявил о проведении в Алматы первого Молодежного саммита, в котором примут участие 250 молодых людей из 20 стран.

Отметив, что организация продолжает работу в соответствии с Видением тюркского мира 2040, Раев заявил, что ТЮРКСОЙ вносит свой вклад в реализацию этого видения посредством новых проектов, ориентированных на молодежь.

По итогам заседания генеральный секретарь Раев заявил: «Наша работа по укреплению культурного единства тюркского мира формирует не только наше настоящее, но и наше будущее. Собравшись в Ашхабаде, мы не только оценили нашу прошлую деятельность, но и усовершенствовали нашу программу на следующий год. Я уверен, что это заседание приведет к важным результатам, которые еще больше укрепят культурные связи между нашими народами». ///nCa, 18 ноября 2024 г.