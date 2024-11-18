Туркменский Анау завершил год в статусе культурной столицы тюркского мира – Казахстанский Актау принял эстафету

16 ноября в Туркменистане состоялась торжественная церемония, посвященная итогам мероприятий, приуроченных к провозглашению города Анау культурной столицей тюркского мира в 2024 году.

Кульминацией мероприятия стал праздничный концерт с участием деятелей культуры из Турции, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана. В концерте прозвучали как фольклорные, так и современные музыкальные композиции, отражающие многовековые традиции братских народов.

Объявление Анау культурной столицей тюркского мира является частью программы «Культурная столица тюркского мира».

Программа «Культурная столица тюркского мира» направлена на раскрытие культурного потенциала тюркских народов и ознакомление с их наследием. Её цель – привлечение внимания к созидательной истории разных городов тюркоязычных стран и проведение различных, богатых по содержанию мероприятий, а на основе этого укрепление дружеских связей между тюркскими народами, сформировавшихся на протяжении веков, и развитие культурного взаимообмена.

Уже дважды древние города Туркменистана стали номинантами этой Программы, что послужило стимулом для научной и творческой интеллигенции страны для более глубокого изучения своей славной истории и богатой национальной культуры, популяризации современных достижений.

В 2015 году этот почетный статус был присвоен городу Мары.

В рамках мероприятий, посвященных Анау, в столице Туркменистана состоялся II театральный фестиваль стран-членов ТЮРКСОЙ, кинофестиваль «Gorkut ata», выставка произведений искусства тюркских народов, а также конференция руководителей музеев стран-членов ТЮРКСОЙ.

Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев отметил важность этих мероприятий для укрепления культурного диалога между тюркскими народами. Он выразил благодарность Президенту Сердару Бердымухамедову и Национальному Лидеру туркменского народа за высокий уровень организации торжеств.

На мероприятии официальной делегации города Актау (Казахстан), который станет культурной столицей тюркского мира в 2025 году, были вручены специальный кубок ТЮРКСОЙ и статуэтка «Журавль».

Символ культурной столицы тюркского мира принял аким города Актау Абылхаир Байпаков.

«Наш тюркский мир имеет великую историю, выдающихся предков, неповторимую культуру и искусство, которые действительно вызывают восхищение. И самое важное, что у этого бесценного духовного богатства есть достойные наследники. Традиция объявлять города-столицы тюркской культуры началась в 2012 году именно со столицы Казахстана – Астаны, также в 2017 году г. Туркестан принимал эту эстафету. Это значимый шаг в укреплении культурных связей между тюркскими государствами. В ближайший год страны-участницы проведут мероприятия на берегу Каспия, что также повысит туристический потенциал региона. Желаю всем организаторам, участникам и гостям закрытия года «Анау – культурная столица тюркского мира» здоровья, счастья, благополучия и дальнейших творческих успехов! Ждём вас в городе Актау. Мы будем рады видеть всех вас на нашей гостеприимной земле», – отметил А.Байпаков. ///nCa, 18 ноября 2024 г.