COP29: IRENA и Азербайджан представили модель Партнерства по возобновляемой энергетике в Центральной Азии

Международное агентство по возобновляемым источникам энергии (IRENA) представило новую модель партнерства, которая может ускорить внедрение возобновляемых источников энергии и способствовать “зеленой” индустриализации в Центральной Азии. Партнерство было запущено IRENA на Инвестиционном форуме COP29 по энергетическому переходу в Центральной Азии.

Двухдневный форум проходит в рамках COP29 совместно с IRENA и Министерством энергетики Азербайджана. В нем принимают участие министры энергетики Азербайджана, Казахстана, Кыргызской Республики, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, сообщается в пресс-релизе Агентства.

Страны Центральной Азии изучают пути расширения использования возобновляемых источников энергии для удовлетворения растущего спроса на энергию, диверсификации своего энергетического баланса, поддержки экономического роста и достижения климатических целей. Инициатива Ускоренного Партнерства по возобновляемой энергетике в Центральной Азии (Accelerated Partnership for Renewable Energy in Central Asia – APRECA) призвана использовать коллективные сильные стороны и ресурсы стран Центральной Азии для сотрудничества, направленного на ускорение инвестиций, укрепление межрегиональных связей для поддержки торговли возобновляемыми источниками энергии и максимизацию социально-экономических выгод.

“Богатые возобновляемые источники энергии в Центральной Азии, стратегическое географическое положение и продолжающиеся усилия по созданию зеленого энергетического коридора, соединяющего соседние регионы, создают значительные возможности для региона занять лидирующие позиции в развивающемся энергетическом ландшафте”, – сказал генеральный директор IRENA Франческо Ла Камера. “APRECA предоставляет ключевую возможность использовать этот потенциал с помощью целостной модели партнерства под руководством стран, объединяя обязательства с эффективным планированием и исполнением”.

Президент COP29 Мухтар Бабаев сказал: “Поскольку мы работаем над повышением амбициозности и принятием мер по борьбе с изменением климата на COP29, мы приветствуем запуск IRENA и Министерством энергетики Азербайджана Ускоренного партнерства по возобновляемым источникам энергии в Центральной Азии. Азербайджан играет важную роль в глобальной энергетической безопасности и стремится обеспечить 30% внутреннего спроса за счет возобновляемых источников энергии и экспортировать 5 ГВт возобновляемой энергии в Европу к 2030 году. Страны Центральной Азии призваны сыграть важную роль в поддержке глобальных усилий по декарбонизации энергетического сектора, и это событие знаменует собой важный шаг в достижении наших общих целей в области климата”.

В свою очередь, Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов добавил: “Центральноазиатский инвестиционный форум по энергетическому переходу является важной платформой для ускорения устойчивых энергетических преобразований в регионе, углубления сотрудничества в области возобновляемых источников энергии и привлечения инвесторов для реализации стратегических проектов. Азербайджан придает большое значение тесному сотрудничеству со странами Центральной Азии в продвижении перехода к зеленой энергетике. В этом контексте мы инициировали сотрудничество по созданию “Зеленого энергетического коридора” Центральная Азия-Азербайджан, стратегической инициативы, которая укрепит позиции наших стран в области энергетической безопасности и поставок. Соглашение о партнерстве в области зеленой энергетики, подписанное в рамках КС между Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном, является одним из стратегических шагов в этом направлении и значительно активизирует международное энергетическое сотрудничество и “зеленые” инвестиции. В рамках этого форума мы приглашаем всех инвесторов и потенциальных партнеров стать частью этой исторической трансформации”.

Инвестиционный форум в рамках COP29 дал возможность обсудить на высоком уровне вопросы финансирования энергетического перехода в Центральной Азии, в том числе инвестиционные потребности и приоритеты, финансовые рамки для борьбы с изменением климата, доступ к климатическому финансированию и другие инновационные финансовые инструменты для поддержки возобновляемой энергетики.

На форуме также рассматриваются проблемы, с которыми сталкиваются разработчики и финансисты в Центральной Азии, и которые необходимо решить для содействия проектам, приемлемым для финансирования, и доступа к недорогому финансированию. ///nCa, 16 ноября 2024 г. (фото – Azertag)