Саудовская Аравия подписала крупные соглашения о “зеленой” энергетике со странами Центральной Азии

Саудовская Аравия подписала совместную исполнительную программу с Азербайджаном, Узбекистаном и Казахстаном для укрепления сотрудничества в области развития и передачи возобновляемых источников энергии.

Соглашение было подписано в кулуарах 29-го климатического саммита ООН в Баку министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдулазизом бен Салманом и министрами энергетики Узбекистана, Казахстана и Азербайджана.

Исполнительная программа направлена на установление стратегического партнерства для оценки проектов объединения региональных электросетей с использованием возобновляемых источников энергии с целью повышения эффективности энергетической инфраструктуры и интеграции ВИЭ-проектов в национальные сети стран-участниц, сообщает министерство энергетики КСА.

Программа также включает в себя выявление и изучение совместных инвестиционных возможностей, позволяющих четырем странам развивать региональные проекты по объединению энергосистем, которые поддерживают инициативы по производству и хранению электроэнергии из возобновляемых источников, реализуемые ACWA Power в трех странах, а также другие инициативы.

ACWA Power, крупная саудовская коммунальная компания, будет курировать эти проекты в области возобновляемых источников энергии в Азербайджане, Узбекистане и Казахстане.

Это подписание является шагом на пути к реализации двусторонних меморандумов о взаимопонимании, ранее подписанных между Саудовской Аравией и Казахстаном в энергетическом секторе 12 июня 2023 года в Эр-Рияде, а также двух соглашений о сотрудничестве в области энергетики: одно с Азербайджаном от 24 мая 2023 года в Эр-Рияде, а другое с Узбекистаном от 17 августа, 2022 год, в Джидде.

Также в кулуарах COP29 ACWA Power подписала два стратегических соглашения с Узбекистаном и Азербайджаном.

Сделка с Узбекистаном предусматривает разработку аккумуляторных систем хранения энергии (BESS) мощностью до 2 ГВтч для повышения стабильности электросети.

Второе соглашение представляет собой меморандум о взаимопонимании с азербайджанской компанией SOCAR и Masdar по разработке морских ветроэнергетических проектов мощностью до 3,5 ГВт в Каспийском море, что является первой инициативой подобного рода в Азербайджане.

Кроме того, Саудовская электроэнергетическая компания (Saudi Electricity Company) подписала меморандум о взаимопонимании с сетевыми операторами Азербайджана, Казахстана и Узбекистана по разработке региональных проектов межсетевого взаимодействия и еще один меморандум о взаимопонимании с AzerEnergy по сотрудничеству в области передачи электроэнергии и интеграции возобновляемых источников энергии в энергосистему.

Помимо того, Саудовская Аравия и Азербайджан подписали всеобъемлющую дорожную карту сотрудничества в области энергетики. Эта дорожная карта направлена на то, чтобы наметить подробный план действий и установить четкие сроки реализации приоритетных проектов, упростив процедуры для эффективного достижения общих целей.

Дорожная карта предусматривает сотрудничество в нескольких жизненно важных областях, таких как возобновляемые источники энергии, улавливание, утилизация и хранение углерода, чистый водород, энергоэффективность, повышение устойчивости цепочек поставок и содействие торговле продуктами нефтепереработки и нефтехимии. ///nCa, 15 ноября 2024 г.