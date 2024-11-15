ПРООН оказывает содействие Туркменстату в развитии финансовых счетов

Ашхабад, Туркменистан, 10-14 ноября 2024 г. – ПРООН в Туркменистане, в сотрудничестве с Государственным комитетом Туркменистана по статистике (Туркменстат), организовала визит делегации армянских экспертов по статистике для укрепления национального статистического потенциала Туркменистана, с особым акцентом на составление финансовых счетов в рамках Системы национальных счетов 2008 года (СНС).

В состав делегации вошли г-жа Хайкуш Титизян, начальник отдела финансовой статистики Статистического комитета Республики Армении; г-жа Ануш Давтян, начальник отдела статистики внешнего сектора Центрального банка Республики Армения; и г-жа Пепроне Маргарянц, международный эксперт по финансовой статистике.

В течение визита эти эксперты проводили презентации, семинары и круглые столы с национальными партнерами из Туркменстата, Центрального банка Туркменистана, Министерства финансов и экономики Туркменистана и Пенсионного фонда Туркменистана. Ключевые обсуждения охватывали подход Армении к составлению финансовых счетов, в частности, структурирование институциональных ролей и обеспечение потока и точности отраслевых данных. Эксперты также поделились методологиями по интеграции данных из различных источников, включая денежно-кредитной статистики, статистики внешнего сектора, а также финансовой статистики сектора нефинансовых организаций.

Специальные тренинговые сессии для сотрудников Туркменстата и Центрального банка включали обучение методологиям разработки системы учетных четверичных записей. В рамках визита г-жа Пепроне Маргарянц предоставила детальный анализ текущих методологий и источников данных, которые могут быть использованы для составления точных и надежных финансовых счетов в Туркменистане.

«Глобальный финансовый кризис подчеркнул критическую необходимость в надежных и детализированных экономических и финансовых данных, а также важность составления финансовых счетов в соответствии с рекомендациями Инициативы G20 по устранению пробелов в данных», — сказала г-жа Маргарянц во время тренинга. «Общее улучшение макроэкономической и финансовой статистики позволит более своевременно и точно оценивать экономические тенденции и риски для финансовой стабильности, поддерживая формулирование и реализацию эффективной экономической и финансовой политики». ///nCa, 15 ноября 2024 г. (в сотрудничестве с ПРООН Туркменистан)