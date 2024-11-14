News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

  

Home » Запуск ALSAT: первый B2B-маркетплейс в Туркменистане

Запуск ALSAT: первый B2B-маркетплейс в Туркменистане

By

Частный сектор Туркменистана развивается динамичными темпами: ширятся не только хозяйственные взаимоотношения между государственными экономическими операторами с предпринимательством, но и сотрудничество бизнеса друг с другом.

Недавно в стране был запущен первый B2B-маркетплейс ALSAT (alsat.com.tm), предоставляющий уникальную онлайн-платформу для взаимодействия между частными компаниями, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

ALSAT решает актуальную проблему избыточных товаров на складах. Рост производительных мощностей частных предприятий в Туркменистане привел к накоплению нереализованной продукции, что влечет за собой убытки и дополнительные расходы на хранение.

Платформа ALSAT позволяет владельцам бизнеса:

• Продвигать свои товары по оптовым ценам.
• Приобретать продукцию других производителей.
• Устанавливать оптовые цены для получения максимальной прибыли.
• Отслеживать актуальные оптовые цены, открывая доступ к новым поставщикам и технологиям.
• Быстро реализовывать товары, стимулируя производство.
• Продвигать свой бизнес благодаря ранжированию товарных позиций.

ALSAT гарантирует соблюдение договорённостей и своевременную оплату сделок.

Примечательно, что платформа ориентирована не только на крупные компании, но и на малые и средние предприятия, а также ремесленников. Запуск ALSAT открывает новые возможности для туркменских мастеров по продаже своих изделий ручной работу онлайн.

Содействовать этому призвана и инициатива по проведению курсов электронной торговли «Академия Ремесленного Бизнеса». Этот курс дает все необходимые знания и практические инструменты для успешного старта и управления бизнесом по продаже изделий ручной работы через международные онлайн-платформы, такие как eBay. Пользователи могут научиться пошагово регистрировать свой бизнес, выбирать оптимальную бизнес-модель, создавать и настраивать аккаунт на eBay, оформлять витрину магазина, составлять привлекательные листинги и эффективно использовать дополнительные ресурсы для увеличения продаж. Финансирует проект «Инициатива USAID по будущему росту».

Таким образом, B2B-маркетплейсы стимулируют экономический рост. Они увеличивают объемы производства, снижают транзакционные издержки и предоставляют доступ к новым поставщикам и технологиям. ///nCa, 14 ноября 2024 г.

 

Related posts:

  1. ALSAT: the first B2B marketplace in Turkmenistan
  2. Несмотря на 50-процентое увеличение, цены на бензин в Туркменистане самые низкие по СНГ
  3. Электронная коммерция в Туркменистане прогрессирует
  4. Запуск ePacket CAINIAO в Казахстане является важным шагом в развитии электронной коммерции
  5. Туркмено-узбекские переговоры на высшем уровне – запуск регионального консенсуса – Часть 1
  6. В Туркменистане пущен в строй первый в мире завод по производству бензина из газа
  7. ФАО запустит в Туркменистане первый проект в области водопользования
  8. В Туркменистане прошел Первый конкурс ораторского мастерства на китайском языке
  9. Семинар ЕБРР на тему “Диагностика состояния вашего бизнеса как инструмент роста компании”
  10. Узбекистан за скорейший запуск приграничной торговой зоны с Туркменистаном
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan