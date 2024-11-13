Вклад Центральной Азии в глобальные выбросы составляет лишь 1 % – Президент Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на Саммите мировых лидеров по действиям в области климата, который проходит в рамках 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Баку (Азербайджан).

В своем выступлении Президент подтвердил приверженность Казахстана глобальной климатической повестке и подчеркнул важность международного сотрудничества в борьбе с изменением климата. Он напомнил участникам форума о цели Казахстана достичь углеродной нейтральности к 2060 году.

Для достижения поставленной цели, по словам Президента, жизненно важен доступ к предсказуемому финансированию и современным технологиям. В рамках Новой коллективной количественной цели по климатическому финансированию (NCQG) особое внимание следует уделить регионам, наиболее уязвимым к изменениям климата, в том числе развивающимся странам, не имеющим выхода к морю.

Президент Токаев отметил, что Центральная Азия, несмотря на небольшой вклад в глобальные выбросы – всего 1%, сталкивается с многочисленными климатическими рисками. Для повышения эффективности мер по реагированию на изменение климата необходимо активно использовать передовые технологии, такие как искусственный интеллект, спутниковый мониторинг и другие цифровые инструменты.

Казахстан, обладающий 200 млн гектаров сельскохозяйственных угодий, является идеальной площадкой для внедрения «углеродного земледелия», то есть таких методов аграрного производства, которые позволяют сокращать выбросы и улучшать качество почвы. Президент пригласил заинтересованные стороны изучить потенциал Казахстана в данной отрасли.

Значительная часть выступления была посвящена проблеме мировых водных ресурсов.

«Изменение климата уже оказывает серьезное воздействие на глобальный водный цикл. На стихийные бедствия, связанные с водой, приходится более 80 % всех природных катастроф. В нынешнем году Казахстан столкнулся с беспрецедентными наводнениями», сказал Токаев.

Для актуализации водной повестки в декабре 2024 года Казахстан в партнерстве с Францией проведет One Water Summit. Участники форума обсудят проблемы глобального управления водными ресурсами.

Президент Токаев выразил обеспокоенность состоянием Каспийского и Аральского морей и призвал к международному сотрудничеству для решения этих проблем. Он поддержал инициативу Президента Азербайджана Ильхама Алиева по созданию Группы экспертов из прикаспийских государств.

В заключение своего выступления Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан твердо привержен многосторонним усилиям, направленным на формирование справедливой, инклюзивной и прозрачной климатической повестки, а также подтвердил готовность к дальнейшему сотрудничеству с международными партнерами. ///nCa, 13 ноября 2024 г.