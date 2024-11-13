Узбекистан предложил создать международный центр по климатическим потерям и ущербам

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил на пленарной сессии Саммита мировых лидеров в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной Конвенции ООН об изменении климата (СОР29) в Баку, подчеркнув решимость страны бороться с глобальными климатическими вызовами.

«Сегодня изменения климата превратились в главный глобальный вызов и напрямую влияют на усиление геополитической напряженности. Особенно усугубляются проблемы преодоления бедности, продовольственной и энергетической безопасности, доступа к воде и ресурсам. Мы остро ощущаем их последствия в Центральной Азии. Климатические проблемы становятся новыми препятствиями в повышении качества жизни населения и реализации национальных стратегий развития», – отметил Мирзиёев.

Президент подчеркнул, что Узбекистан ставит целью не допустить опережающего роста температуры воздуха в регионе, сохранив его в пределах 1,5-2 градусов в текущем столетии в рамках Парижского соглашения.

Для достижения этой цели страна реализует масштабные реформы по достижению углеродной нейтральности и доведения доли зеленой энергетики до 40 процентов в энергопотреблении.

Мирзиёев озвучил следующие ключевые инициативы:

• Учредить Международный центр по оценке климатических потерь и ущерба.

• Разработать единые подходы в предотвращении загрязнения трансграничных водных ресурсов и сохранении устойчивого биоразнообразия.

• Разработать под эгидой ООН Декларацию об обязательствах по обеспечению здоровья и экологической безопасности речных экосистем.

• Создать Региональный банк генетических ресурсов для повышения устойчивости растений к изменениям климата.

• Создать в Узбекистане Инновационный агропромышленный хаб ООН для государств, не имеющих выхода к морю.

• Образовать Альянс климатических столиц мира и провести его первый форум в Ташкенте.

В заключении выступления, Президент Узбекистана пригласил участников COP 29 принять участие в Глобальном фестивале цифровых «зеленых» инициатив в регионе Приаралья 15 мая 2025 года. ///nCa, 13 ноября 2024 г.