Туркменбашинский комплекс НПЗ получил в этом году четыре сертификата ISO

Туркменбашинский комплекс нефтеперерабатывающих заводов (ТКНПЗ), флагманское предприятие нефтегазового комплекса Туркменистана, получил в этом году четыре сертификата ISO, подтверждающих соответствие его деятельности международным стандартам качества, экобезопасности и менеджмента. Об этом пишет электронная газета «Туркменистан: Золотой Век».

Один из сертификатов был выдан специально для отечественного полипропилена Z-30, который будет использоваться в качестве сырья для медицинского комплекса в городе Аркадаг.

Комплекс “Аркадаг Медкластер” будет включать более десяти зданий и сооружений, где будут производиться шприцы, йодированная соль, детское питание и другие медицинские изделия.

Пробные образцы такой медицинской продукции из нетканого текстиля, полученного на основе туркменского полипропилена, – халаты и комбинезоны, одно-, трёхслойные и с респиратором маски, бахилы, шапочки, которые в ближайшем будущем будут массово производиться в стране.

«Аркадаг Медкластер» будет введен в строй 2026 году, а сейчас полипропилен от ТКНПЗ апробируется на различных технических поточных линиях за границей – в Германии, Турции, ОАЭ, Республике Корея с тем, чтобы выбрать оборудование, наиболее подходящее для производства под параметры туркменского сырья.

За годы независимости Туркменбашинский комплекс НПЗ пережил коренную модернизацию. Были построены и заработали порядка 27 локальных установок, которые сейчас выпускают дизельное топливо, автобензины разных марок, битумы, мазуты, кокс, полипропилен, а также базовое масло (основа для получения дизельного, турбинного, индустриального масел).

У Туркменистана имеется надежная сырьевая база под крупные нефтегазоперарбатывающие предприятия. Главным оператором нефтедобычи в стране является Государственный концерн «Тürkmennеbit» (Туркменнефть), координирующий работу туркменских и иностранных компаний, которые работают в Туркменистане на основе соглашения о разделе продукции (это – «Драгон Ойл», «Петронас», «Mitro», «ENI»).

Госконцерн располагает 30-ю нефтегазовыми месторождениями и более, чем 2300 скважинами. Кроме эксплуатационной работы здесь проводятся геологоразведочные и геофизические исследования. ///nCa, 13 ноября 2024 г.