Кыргызстан призывает развитые страны довести климатическое финансирование до 2 триллионов долларов США

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, выступая на Саммите мировых лидеров по действиям в области климата, который проходит в рамках 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Баку, подчеркнул важность скоординированных действий по борьбе с изменением климата для достижения целей Парижского соглашения.

Он призвал развитые страны увеличить финансовую помощь развивающимся странам в рамках климатического финансирования. «Мы выступаем в поддержку скорейшего принятия Новой коллективной количественной цели по финансированию мер по борьбе с изменением климата и призываем развитые страны довести сумму помощи развивающимся странам в рамках климатического финансирования до двух триллионов долларов США с облегчением доступа к этому финансированию», – сказал Жапаров.

Президент Жапаров отметил, что Кыргызстан инициировал механизм по обмену внешнего долга на проекты климатического и устойчивого развития. Он предложил реструктуризировать внешний государственный долг страны, заменив его инвестициями в “зеленые” проекты. Для реализации этой инициативы был создан Климатический Трастовый фонд в Кыргызстане, который будет финансировать проекты в сфере экологии и устойчивого горного развития.

Глава государства выразил признательность Турции и Германии за решение перевести часть долга Кыргызстана на “зеленые” проекты.

Президент Жапаров подчеркнул, что Кыргызстан планирует сократить выбросы парниковых газов на 16% к 2030 году, а при наличии международной поддержки – на 44%. Достижение углеродной нейтральности планируется за счет развития возобновляемых источников энергии, повышения энергоэффективности, снижения потребления угля через газификацию и улучшения систем теплоснабжения.

В качестве примера успешной реализации проектов в сфере ВИЭ, Президент Жапаров привел строительство Камбаратинской ГЭС-1, одной из крупнейших гидроэлектростанций в регионе. Он также отметил, что в 2023 году в Кыргызстане было введено в эксплуатацию 10 малых ГЭС, а в текущем году планируется построить еще 15.

В условиях изменения климата Кыргызстан уделяет особое внимание вопросам рационального использования водных ресурсов. Президент Жапаров призвал международных партнеров поддержать инициативу по созданию в Бишкеке Регионального центра по внедрению энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий.

Жапаров напомнил, что таяние ледников в Кыргызстане угрожает водной безопасности всего региона. «За последние 70 лет площадь ледников в Кыргызстане сократилась на 16%, в отдельных областях страны практически исчезли все ледники, к 2100 году мы вовсе можем лишиться более их половины», – подчеркнул он.

Глава Кыргызстана призвал к международному сотрудничеству в области устойчивого развития горных регионов, подчеркнув, что от состояния горных экосистем зависит благополучие не только горных народов, но и миллиардов людей, проживающих в низовьях.

В заключение Президент Жапаров пригласил участников саммита на Второй Глобальный горный саммит «Бишкек+25», который пройдет в Кыргызстане в 2027 году. ///nCa, 13 ноября 2024 г.