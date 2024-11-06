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Железнодорожные администрации Узбекистана и Туркменистана внедрят конкурентоспособные тарифы

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В рамках 81-го заседания Совета по железнодорожному транспорту государств-членов Содружества Независимых Государств с целью дальнейшего укрепления отношений между железнодорожными администрациями Узбекистана и Туркменистана состоялась двусторонняя встреча между председателем правления АО «Узбекистон темир йуллари» З.Нарзуллаевым и председателем Агентства железных дорог Туркменистана Атамурадовым Азатом.

Стороны обсудили важные вопросы расширения двустороннего сотрудничества в железнодорожной сфере, сообщает медиа-центр «Узбекистон темир йуллари» (узбекские железные дороги).

В ходе встречи стороны обсудили вопросы расширения грузоперевозок, продления (пролонгации) тарифов на железнодорожные перевозки, а также налаживания сотрудничества в вопросах модернизации парка грузовых и пассажирских вагонов.

Кроме того, они договорились провести работу по введению конкурентоспособных тарифов и эффективному использованию вагонов с целью увеличения транзитных перевозок. Эти вопросы создают широкие возможности для дальнейшего развития региональных торговых и транспортных связей.

Также председатель Агентства железных дорог Туркменистана Атамурадов Азат поздравил главу Общества З.Нарзуллаева и всех сотрудников с 30-летием со дня образования АО «Узбекистон темир йуллари».///nCa, 6 ноября 2024 г.

 

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