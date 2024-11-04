СIET 2024: “Интербудмонтаж” предлагает построить метрополитен в Ашхабаде

На международной конференции CIET 2024 Управляющий директор компании “САИ Интербудмонтаж” Владимир Петрук представил новые перспективные проекты, направленные на развитие инфраструктуры Туркменистана.

Компания “САИ Интербудмонтаж” с 2001 года успешно реализует масштабные проекты в Туркменистане. Одним из наиболее значимых является система понижения уровня грунтовых вод в Ашхабаде. Проект стал жизненно важным для Ашхабада, поскольку помог улучшить гидромелиоративную ситуацию в городе, а также предотвратить возможные экологические проблемы в будущем.

«Наше сотрудничество с руководством города продолжается, и в ближайшее время будут реализованы новые этапы данного проекта, расширив его на жилые массивы Гуртлы-Коши , Чоганлы-Гарадамак-Шор и другие районы», – сообщил Петрук.

Метро для Ашхабада

Одним из самых амбициозных проектов, представленных компанией, является строительство метрополитена в Ашхабаде. По словам Петрука, ашхабадский метрополитен должен стать удобным, экологически чистым транспортным решением и в будущем свяжет столицу с «умным городом» Аркадаг, Геокдепе на западе и Анау – на востоке.

“К разработке идеи и технологической части проекта были привлечены японская компания «Сумитомо», Ассоциация японского метро и германская консалтинговая группа «К2», которая проработала инженерные возможности метро в сейсмологической зоне”, – отметил Петрук.

Однако, проект строительства метрополитена может потребовать длительный срок реализации. По словам Петрука, от начала строительства до запуска каких-то участков метрополитена проходит не менее 10 лет.

В завершении выступления, Управляющий директор компании “САИ Интербудмонтаж” Владимир Петрук подтвердил готовность компании к дальнейшему сотрудничеству с Туркменистаном. Компания готова инвестировать свои знания и ресурсы в развитие инфраструктуры страны и создание комфортной городской среды. ///nCa, 4 ноября 2024 г.