CIET 2024: День Второй – Энергетический и инфраструктурный сектор Туркменистана в центре внимания

Второй день CIET 2024 был исключительно насыщенным событиями и ознаменовался насыщенным графиком из четырех важных сессий, в которых приняли участие ключевые заинтересованные стороны из энергетического, промышленного и сельскохозяйственного секторов. Каждая сессия дала глубокое представление о стратегических направлениях развития Туркменистана в области освоения углеводородных ресурсов, использования возобновляемых источников энергии и устойчивых методов ведения сельского хозяйства, демонстрируя целостный подход к диверсификации экономического ландшафта страны.

Сессия 1, на которой состоялся оживленный обмен мнениями на тему “Ускорение монетизации и диверсификации углеводородных ресурсов с акцентом на энергетику, газохимию и производство удобрений”, заложила основу для обсуждения в течение дня.

Сессия была насыщена выступлениями выдающихся докладчиков: Аннагельди Сапарова, министра энергетики Туркменистана; Доврангельди Сапбаева, председателя правления ГК “Туркменхимия”; и Чарыяра Четиева, министра сельского хозяйства Туркменистана. Мировые лидеры отрасли, в том числе Мин Манджун из Daewoo Engineering & Construction, Джи Хван из Hyundai Engineering, Йоахим Фриц из Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH и Томохиро Такашина из Kawasaki Heavy Industries, поделились своими. Аллан Пикетт (Allan Pickett) из S&P Global Commodity Insights представил свое видение глобальных перспектив отрасли удобрений, а модератором выступил Максим Исмагилов, главный аналитик S&P Global Commodity Insights, который со знанием дела руководил дискуссиями.

Вторая сессия дня была посвящена теме “Современные тенденции в архитектуре и градостроительстве: Умный город Аркадаг – город будущего и возможностей”. Эксперты и руководители обсудили ключевые направления, которые позволят превратить Аркадаг и Ашхабад в модели опережающего городского развития.

Ключевыми темами сессии были:

Новые проекты в Аркадаге и Ашхабаде: Дерягельди Оразов, председатель Государственного комитета по строительству Аркадага, представил проекты следующего этапа развития города, в том числе медико-промышленный кластер. В Ашхабаде также реализуются инновационные проекты по повышению качества жизни в городах, о чем рассказал Рахим Гандымов, хаким города.

Стандарты качества и сейсмостойкость: Министр промышленности и архитектуры А.Гелдиев подчеркнул важность новых стандартов качества, в то время как представители компаний “Интербудмонтаж” и “Буиг” поделились своим опытом внедрения сейсмостойких технологий, имеющих решающее значение для обеспечения безопасности в сейсмоопасных регионах.

Среди известных докладчиков были Владимир Петрук, управляющий директор “Интербудмонтаж”, Ондер Филиз, генеральный директор ASOS Proses Makina, и Томас Хеммерих из MAN Truck and Bus SE. Модератором сессии выступил экономист из Офиса Постоянного Координатора ООН Владимир Валетка.

Эта сессия подчеркнула приверженность Туркменистана созданию устойчивой, современной городской инфраструктуры, позиционируя страну как регионального лидера в области городского планирования и архитектуры.

Сессия 3, под названием “Строительство и промышленность: производство высококачественных строительных материалов и финансирование новых инфраструктурных проектов”, была динамичной и содержательной, подчеркнув растущую роль Туркменистана в мировом промышленном ландшафте. Участники сессии обсудили потенциал промышленного сотрудничества в глобальном масштабе, обменявшись опытом, который демонстрирует стремление Туркменистана интегрироваться в мировую экономику благодаря высококачественным строительным материалам и значительным инвестициям в инфраструктуру.

Ключевыми темами стали:

Промышленное сотрудничество и перспективы: Министр промышленности и строительного производства Тойгулы Нуров рассказал о стратегиях развития сотрудничества, которое связывает Туркменистан с международными партнерами, открывая двери как для промышленного опыта, так и для инвестиционных возможностей.

Мировые тенденции в торговле и промышленности. Мамметгули Астанагулов, заместитель министра финансов и экономики, рассказал о последних тенденциях в торговле и промышленности, исследуя, как Туркменистан может использовать свои ресурсы для соответствия этим тенденциям и усиления своего влияния в регионе.

Роль цифровизации в промышленности: В условиях цифровой трансформации, охватившей глобальные рынки, участники дискуссии подчеркнули, как цифровизация меняет торговлю и промышленность, повышая эффективность и расширяя охват.

Известные докладчики, такие как Рахымберди Джепбаров из Государственного банка внешнеэкономической деятельности, Артур Андрисяк из АБР, Сергей Лобанов из корпорации Sumitomo, а также представители Polat turba kärhanasy и China Energy International Group, поделились богатым опытом, что сделало сессию дальновидной и практической. Дискуссии, модератором которых выступил Джеффри Макдональд из S&P Global Commodity Insights, оставили сильное впечатление о готовности Туркменистана продвигаться в сфере строительства и промышленного развития на мировой арене.

Заключительная сессия дня, озаглавленная “Роль государственно-частного партнерства в развитии строительства, промышленности и дорожного строительства”, позволила получить ключевую информацию о том, как ГЧП способствуют развитию инфраструктуры Туркменистана. Докладчики рассказали о практических приложениях, включая дорожное строительство и транспортную инфраструктуру, и особо отметили важные юридические и финансовые аспекты.

В частности, были представлены:

Проекты ГЧП в дорожном строительстве: Хангельди Керимов из Государственного агентства по строительству автомобильных дорог продемонстрировал успешные проекты ГЧП, способствующие развитию национальной инфраструктуры.

Правовые и финансовые рамки: Эрик Ливни из ЕБРР в качестве модератора рассказал о ключевых структурах, которые обеспечивают стабильное и успешное партнерство в сфере строительства и развития дорог.

Инновации и цифровизация: Сергей Талатай из STiM Group представил решения для “умного города”, а представители MAN Truck and Bus и ХО “Мухаммет-Балкан” поделились последними достижениями в области цифровых технологий в строительстве.

Частные инвестиции: Тачмырат Гурдов из Союза промышленников и предпринимателей и Мекан Атдаев, руководитель проекта автодороги Сарах-Мары-Серхетабат, рассказали об управлении концессиями и частных инвестициях в крупномасштабные проекты.

На этой сессии было подчеркнуто, насколько ГЧП и инновации необходимы для устойчивого и прогрессивного развития инфраструктуры Туркменистана. ///Turkmen Energy Forum