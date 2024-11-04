CIET 2024: Более 1500 частных компаний в Туркменистане заняты в сфере промышленного и химического производства

Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана (СППТ), основанный в 2008 году, играет ключевую роль в развитии национальной экономики. Об этом заявил член правления СППТ Тачмырат Гурдов на международной конференции CIET 2024.

Сегодня СППТ объединяет более 29 тысяч частных предпринимателей и предприятий, работающих в различных отраслях экономики. Строительная отрасль также является одной из основных сфер деятельности туркменских бизнесменов.

По словам Гурдова, общая численность членов Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана, занимающихся промышленным и химическим производством, составляет около 1500 компаний.

Они выпускают пластиковые трубы различных размеров, мешки, масляные и воздушные фильтры, различную химическую продукцию, моющие средства, средства личной гигиены, различные химикаты для нефтегазовой отрасли, йод и химикаты на его основе, технический кислород, азот, углекислоту и аргон, антифризы, минеральные и синтетические моторные масла, удобрения, автомобильные аккумуляторы, резиновые изделия, изделия из стекла, в том числе стеклянную тару, и многое др.

Государство поручает частному сектору реализацию крупных проектов местного и регионального значения. Наряду с сотнями строящихся на территории страны зданий, туркменскими частными строительными компаниями был построен «умный» город Аркадаг, включающий в себя около 340 зданий и сооружений со всеми инженерными новациями.

Частные туркменские компании ведут строительство транспортной инфраструктуры – это строительство высокоскоростной автомобильной дороги Ашхабад-Туркменабат протяженностью 600 километров с общим объемом инвестиций 2,3 миллиарда долларов США.

Помимо существующих производственных зон, ведутся работы по созданию новых промышленно-производственных зон под Ашхабадом и на территории Марыйского велаята.

В целях повышения инвестиционной активности и создания благоприятной деловой среды в Туркменистане постоянно совершенствуется национальная законодательная и налоговая система, реализуется специальная государственная программа по поддержке малого и среднего бизнеса, предоставляются в долгосрочную аренду земельные участки, банковские кредиты выделяются на льготных условиях, отметил Гурдов.

Говоря о налоговых стимулах, докладчик обратил внимание на тот факт, что налог с прибыли для малых и средних предприятий и физических лиц составляет в Туркменистане всего 2 процента, налог на прибыль для крупного бизнеса остается на уровне 8 процентов.

Туркменистан демонстрирует серьезные успехи в развитии частного сектора. Создавая благоприятные условия для бизнеса и активно поддерживая предпринимательскую инициативу, государство способствует диверсификации экономики и повышению ее конкурентоспособности. ///nCa, 4 ноября 2024 г.